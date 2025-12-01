SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de diciembre 2025 - 16:44

Cedears: cinco acciones de grandes empresas que pagan dividendos esta semana

Estas empresas permiten armar un portafolio de Cedears de baja volatilidad para cobrar una renta periódica en moneda dura.

En el mercado de capitales local se negocian múltiples Cedears de acciones internacionales que reparten dividendos de forma trimestral. Y en la semana que arrancó este lunes 1 de diciembre y finaliza el viernes 5, hay cinco grandes y populares empresas que pagan su renta en dólares.

Puntualmente, las empresas que distribuyen dividendos durante estos días no sólo lideran sus respectivos sectores, sino que también cuentan con un extenso historial de resultados sólidos y consistentes.

Esa combinación (trayectoria, estabilidad y políticas claras de remuneración al accionista) hace que muchos inversores las elijan para mantener posiciones de largo plazo.

Su política de dividendos apunta a ofrecer previsibilidad y a sostener el atractivo de sus acciones incluso en períodos de volatilidad de mercado.

Y para los ahorristas argentinos, este tipo de instrumentos funciona como una alternativa eficiente para dolarizar parte del portafolio sin necesidad de operar directamente en mercados externos, ya que los Cedears se compran y venden en pesos, pero están respaldados por acciones que cotizan en Wall Street.

Los cinco Cedears que pagan dividendos esta semana

El pago trimestral de estas compañías se realiza durante esta semana:

Lunes 1 de diciembre

  • Pfizer (PFE): USD 0,43 por acción (4 Cedears). Rentabilidad anualizada por dividendos del 6,7%.
  • Visa (V): USD 0,67 por acción (18 Cedears). Rentabilidad anualizada por dividendos del 0,8%.
  • Ford (F): USD 0,15 por acción (1 Cedear). Rentabilidad anualizada por dividendos del 4,5%.

Viernes 5 de diciembre

  • Pan American Silver (PAAS): USD 0,14 por acción (3 Cedears). Rentabilidad anualizada por dividendos del 1,2%.
  • Unilever (UL): USD 0,53 por acción (3 Cedears). Rentabilidad anualizada por dividendos del 3,4%.

En conjunto, estos pagos permiten diversificar la cartera con empresas globales y, al mismo tiempo, obtener flujos periódicos de ingresos en dólares, una combinación que muchos inversores priorizan frente a la volatilidad local.

Cómo comprar Cedears de dividendos

Para comprar Cedears de dividendos, es necesario abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa (bróker) que esté correctamente regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Actualmente, existen muchas, por lo que se recomienda navegar por el ranking de agentes BYMA que mes tras mes destaca a las más grandes e importantes.

Posteriormente, solo resta depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria del mismo titular y contactarse con el asesor financiero designado para poder armar un portafolio en base a las características de cada inversor.

