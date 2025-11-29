Inversiones: qué Cedears, acciones y bonos recomiendan comprar los expertos en diciembre

Los ejecutivos recomendaron hacer inversiones tanto en pesos como en dólares para proteger el patrimonio en el último mes del año.

De cara al último mes del año, los especialistas de la bolsa porteña ya comenzaron a delinear cuáles son las mejores alternativas para invertir y aprovechar el contexto local e internacional. Si bien cada inversor tiene un perfil distinto , la recomendación que se repite entre los analistas es apostar a una cartera equilibrada , con una combinación de Cedears , acciones argentinas y bonos para atravesar con mayor solidez el cierre de 2025.

"El cierre de año llega con un mercado local que corrigió después del rally poselectoral y vuelve a mostrar puntos de entrada interesantes. En este contexto, en términos generales, vemos más valor en activos argentinos que en Cedears, y armamos una cartera equilibrada entre acciones locales, instrumentos en pesos y también incluimos sectores defensivos del exterior", relató Eugenia de Irureta , asesora financiera en Buenos Aires Valores.

De acuerdo a la ejecutiva, habría que colocar un 15% de la cartera en bancos argentinos, principalmente en BBVA Argentina (BBAR) , dado que es un sector que tiene muchísimo para crecer en Argentina en un escenario positivo. "Favorecemos los bancos que han tenido buena estrategia de apalancamiento, ya que podrían sostener sus valuaciones con un mayor crecimiento de ganancias en un entorno de márgenes más bajos", indicó.

Y como el sector energético tiene mejores valuaciones, la recomendación es volcar un 10% en Vista Energy (VIST) , que brinda exposición directa al petróleo, y un 15% en Transportadora de Gas del Sur (TGS) , que diversifica entre otras áreas.

En cuanto a los Cedears regionales, Irureta relató que Mercado Libre (MELI) quedó con una valuación razonable tras su corrección y que Brasil también presenta algunas oportunidades mediante la empresa de pagos digitales PagSeguro (PAGS) y la minera Vale (VALE) . Por esta razón, tendría que colocarse otro 15% distribuido entre estas tres sociedades.

Por otro lado, el mercado está viendo cierta aceleración de la inflación desde noviembre, así que se favorecen los bonos CER cortos frente a las Lecaps (15%) y los títulos atados a la tasa TAMAR (15%), que ofrece un buen spread contra los activos del Tesoro.

Los especialistas de la bolsa porteña ya comenzaron a detallar qué inversiones hacer para aprovechar el contexto local e internacional actual.

Por último, Irureta hizo hincapié en la importancia de añadir un 15% en Cedears defensivos. "En el exterior, el sector tecnológico, y especialmente el vinculado a la inteligencia artificial, retomó su sendero alcista. Sin embargo, no vemos estos niveles como un punto de entrada que compense el riesgo y la volatilidad de este tipo de activos. Preferimos sectores más estables y con valuaciones más razonables, como consumo básico y salud, vía los ETF de XLP y XLV", detalló.

Más Cedears y fondos

En tanto, Agustina Savoia, asesora financiera en Cocos Gold, aconsejó equilibrar rendimientos en pesos, dolarizarse vía obligaciones negociables y volcar un poco en acciones globales muy seleccionadas.

Específicamente, dijo de establecer un 30% en fondos que incluyan bonos corporativos de Pampa Energía, Tecpetrol, Brasil y notas del Tesoro de Estados Unidos, para combinar estabilidad con carry trade en dólares.

"Si bien el mercado local continúa ordenándose, en esta última parte del año Argentina atraviesa un período de mayor estabilidad: los dólares financieros acompañan este escenario sin presiones significativas y los bonos corporativos siguen siendo la alternativa más sólida dentro de la renta fija en moneda dura", señaló.

Luego, dijo de poner un 25% en fondos en pesos con liquidez diaria para efectuar pagos o retiros constantes. Estos "capturan tasas en pesos sin asumir duración excesiva, ideal como reserva táctica diversificado en ON, créditos privados y renta fija de corto plazo", indicó Savoia.

Otro 30% estaría directamente en ON de Tecpetrol y Pampa Energía y un 15%, en Cedears defensivos, como UnitedHealth (UNH), Coca-Cola (KO) y Berkshire Hathaway (BRK.B).

"Un mix equilibrado entre salud, consumo básico y value global. Aporta estabilidad, baja volatilidad y compensa el riesgo local", resumió la especialista.