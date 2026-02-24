Brutal pelea de tránsito en Castelar: lo golpearon con un fierro y quedó en terapia intensiva

El hecho ocurrió en plena calle del Gran Buenos Aires. La víctima perdió el conocimiento al instante.

Un hombre atacó a otro con un fierro en Castelar.

Un violento episodio sacudió a Castelar este martes a la mañana, en el oeste del Gran Buenos Aires . Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un fierro en medio de una discusión vial con dos hermanos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho ocurrió en la intersección del boulevard Juan Manuel de Rosas y José María Gutiérrez , en Castelar Norte . Producto del fuerte golpe, la víctima perdió el conocimiento en plena vía pública .

Un video grabado desde un edificio cercano registró con nitidez el momento de la agresión. Según reconstruyó el medio Primer Plano Online , la discusión comenzó durante la tarde, aparentemente por un roce entre vehículos.

En ese contexto, el conductor de una camioneta descendió del vehículo portando un rifle , con la intención de enfrentar a los otros involucrados.

Fue entonces cuando uno de los hermanos, vecinos de Morón y empleados de una empresa de motores eléctricos, lo atacó con un fierro utilizado para aflojar las tuercas de las llantas. El impacto fue tan violento que el hombre cayó inconsciente sobre el asfalto .

La escena, que recordó a una situación propia de la película Relatos salvajes, terminó con la víctima siendo asistida por una ambulancia del SAME de Morón y trasladada a un sanatorio de Ramos Mejía, donde quedó internada en terapia intensiva.

Detención e imputación

Tras la agresión, los hermanos intentaron huir, pero fueron retenidos por testigos hasta la llegada de efectivos policiales. “Sé hombre, bancate los trapos y esperá a que venga la Policía”, le gritaron al agresor mientras lo reducían.

Los atacantes fueron identificados como R.M. y C.M. Este miércoles por la mañana serán indagados por el fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N° 5 de Morón, bajo la carátula de lesiones graves. La calificación podría modificarse según la evolución del estado de salud de la víctima.

Otro caso reciente en Ranelagh

El episodio ocurrió pocos días después de un hecho similar en Ranelagh, partido de Berazategui, donde una discusión de tránsito terminó con un hombre muerto.

En ese caso, el incidente se produjo en la esquina de Agote y 366, tras un choque entre un Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 51 años, y una motocicleta manejada por un joven de 25.

De acuerdo con las imágenes difundidas, el conductor del auto tomó un palo y avanzó hacia el motociclista. El joven se defendió y, según la filmación, terminó golpeándolo en el piso en dos oportunidades, lo que provocó su muerte.

Un segundo video mostró el momento previo, cuando el motociclista le propinó un golpe al automovilista mientras aún estaba dentro del vehículo y luego pateó la puerta del Corsa.

Según informó el diario local La Misión, al lugar acudieron patrulleros del Comando de Berazategui y una ambulancia del SAME, cuyo personal constató el fallecimiento.

La Policía Científica realizó las pericias correspondientes y trasladó el cuerpo a la Morgue Judicial. El joven fue detenido y llevado a la Seccional 2da de Ranelagh, imputado por homicidio.

Ambos casos volvieron a encender la alarma sobre la escalada de violencia en discusiones de tránsito en el conurbano bonaerense, donde conflictos menores derivaron en episodios de extrema gravedad.