Cedears: el sector de semiconductores no deja de brillar en Wall Street, ¿cuáles son las empresas con mayor potencial?

Además, Bank of America (BOFA) mantuvo su calificación de compra para las acciones de Nvidia debido a las oportunidades de crecimiento que se proyectan para la empresa. Aunque Nvidia cotiza cerca de su máximo histórico, los analistas siguen confiando en su potencial. Pero no es la única empresa que destaca: vale la pena mencionar a First Solar, Microchip Technology, Advanced Micro Devices (AMD), ON Semiconductor, Monolithic Power Systems y Micron Technology que se perfilan como algunas de las principales beneficiadas en este auge del sector, según los expertos.