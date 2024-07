Cedears: Jeff Bezos ya vendió acciones de Amazon por u$s10.000 millones, ¿cuál es el impacto?

¿Qué es el "insider transactions ratio"?

Ignacio Murua, estratega de Quicktrade, comparte con Ámbito que el "insider transactions ratio" es el índice que mide las compras y ventas realizadas por el personal clave de las compañías públicas.

Murua explica que, desde hace unos días, el indicador volvió a posicionarse en terreno bajista, lo que significa que son más los “insiders” que están vendiendo acciones que los que las están comprando, tal como sucede en el caso de Bezos. La relevancia de este índice es bastante intuitiva, ya que "¿quién mejor que aquel que dirige una compañía para saber cuando comprar y cuando vender'?".

Insider alert Amazon.png El "insider transactions ratio" es el índice que mide las compras y ventas realizadas por el personal clave de las compañías públicas, en este caso las de Jeff Bezos de Amazon.

Sin embargo, el analista desliza que también hay que tener en cuenta otros puntos al momento de comprender esta información, como por ejemplo, qué gran parte del patrimonio de estas personas está en acciones de las compañías que dirigen o fundaron, por lo que las ventas también son, dentro de todo, "normales".

No obstante, Murua no deja de señalar que la situación actual de mercado ha mostrado ya "más de una alerta sobre la valuación de las compañías, sobre todo aquellas en el sector tecnológico". Recordemos que el S&P500 cotiza a más de 21x las ganancias esperadas de 2025, ratio que está bastante por encima del promedio histórico.

"Si bien aún nos encontramos lejos de los precios que podrían reflejar una burbuja, entendemos que una rotación de carteras hacia los sectores más defensivos de la economía parece ser lo más razonable", indica el estratega. Y sostiene que, "la semana pasada, el mercado parece haber empezado a realizar estos movimientos, con el sector de "utilities" siendo el ganador semanal".

Cedears: estar atentos a las señales

Siempre resulta interesante analizar qué es lo que están haciendo con sus tenencias accionarias los directivos de una empresa, pues los "insiders" son individuos que tienen acceso a información confidencial y no pública sobre la compañía, en este caso Amazon. Esto incluye a directores, ejecutivos, empleados de alto nivel y otras personas que pueden consultar otro tipo de data debido a su posición dentro de la firma.

Cuado comparativo 6 meses AMZ, GOOG y META.png

Como bien explica Gustavo Neffa, socio de Research for Traders, en diálogo con este medio, cuando los precios de las acciones son altos, la gerencia, los accionistas principales, los directores y los dueños de las empresas suelen vender acciones. Y, cuando son bajos, recompran.

El analista explica que este "es un 'insight' muy valorado y que se tiene que reportar a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Y es que el hecho de que un directivo o un accionista venda parte de la tenencia es algo que los mercados tienen que saber. En rigor, en ese la venta por parte de "insiders" se encuentra fuertemente controlada y sujeta a duras sanciones en caso de detectarse que las mismas se hicieron con información privilegiada.

Cedears: desestimando la señal de alarma

Para Neffa, quizás simplemente se trata de que Jeff Bezos esté saliendo de parte de su inversión. Resulta que en una empresa donde la capitalización bursátil es superior a los u$s2 billones, "no es que sean irrelevantes esos movimientos, pero pasa casi que desapercibido". Lo que quiere decir el analista es que la venta de "insiders" es mucho más importante cuando sucede, por ejemplo, en empresas más chicas, de las cuales se desconocen los objetivos.

Este no es el caso de Amazon, pues "todos sabemos hacia dónde se dirige". Neffa sostiene que la de Bezos es una empresa consolidada que crece muy saludablemente en el segmento de la nube y su incursión en la inteligencia artificial hace que la venta de acciones por parte de su CEO no sea una señal de alarma para los inversores.

Neffa analiza que quizás la venta de Bezos se deba a que quiere darse una mejor vida o a que tenga otros negocios en los cuales está invirtiendo, pero "no es necesariamente algo que tenga que tomarse en cuenta como que Bezos está vendiendo porque los precios son una locura, o están en una burbuja. No adhiero a esa visión. Con lo cual, le resto relevancia, en parte, a esa información", concluye.

De esta manera, los analistas consultados por este medio descartan señales de alarma para los inversores de Amazon, aunque no está de más seguir de cerca este tipo de operaciones por parte de los directivos, pues el mercado en general no ve con buenos ojos cuando los "insiders" realizan fuertes ventas; no porque se avecinen eventos que alterarán el precio de la acción, sino principalmente porque la lectura que se hace es que es un buen precio para salir de ese papel, sobre todo en momentos en los que el mercado y, en particular el sector tecnológico, parece agotado.