El laboratorio informó beneficios del 91% en el segundo trimestre. Pero el ensayo clínico sobre uno de sus productos estrella no fue lo que se esperaba.

Tras los primeros resultados de los ensayos se esperaba que el fármaco fuera mejor que Wegovy, de Novo.

El laboratorio Eli Lilly obtuvo un beneficio neto de u$s5.660 millones (4873 millones de euros) en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un incremento del 91% en comparación con el resultado anotado un año antes por la compañía farmacéutica estadounidense, cuyas acciones -en las que se puede invertir vía Cedears - se desplomaban este jueves en Wall Street tras presentar los resultados de un ensayo clínico de su píldora contra la obesidad.

Entre abril y junio, los ingresos del laboratorio sumaron u$s15.558 millones (13.395 millones de euros), un 38% más, incluyendo un aumento del 68% de las ventas de 'Mounjaro', el tratamiento contra la diabetes de Eli Lilly, hasta u$s5.199 millones (4476 millones de euros), mientras que 'Zepbound', su tratamiento inyectable para perder peso, aportó u$s3.381 millones (2911 millones de euros), un 172% más.

De tal modo, en los seis primeros meses de 2025, la compañía obtuvo un beneficio neto de u$s8.420 millones (7.250 millones de euros), un 62% por encima de las ganancias anotas por la farmacéutica en el primer semestre del año pasado, mientras que sus ingresos aumentaron un 41% interanual, hasta u$s28.286 millones (24.354 millones de euros).

"Lilly registró otro trimestre de sólido rendimiento, logrando un crecimiento interanual de los ingresos del 38%, impulsado por las sólidas ventas de 'Zepbound' y 'Mounjaro' y el impulso sostenido de nuestros medicamentos clave", declaró David A. Ricks, presidente y consejero delegado de Lilly.

De cara al conjunto de 2025, el laboratorio ha elevado su previsión de ingresos en u$s1.500 millones, hasta un rango de entre 60.000 y 62.000 millones de dólares (51.660 y 53.382 millones de euros), así como también ha mejorado su expectativa de beneficio por acción, hasta una horquilla de entre 21,75 y 23 dólares.

A pesar de los resultados publicados y la mejora de previsiones, las acciones de Eli Lilly han comenzado la sesión de este jueves con caídas superiores al 13% después de dar a conocer los resultados de un ensayo para evaluar el orforglipron, el tratamiento de administración oral para combatir la obesidad y el sobrepeso en adultos y sin diabetes.

Según ha indicado la empresa, a las 72 semanas, las tres dosis de orforglipron cumplieron con el criterio de valoración principal y todos los criterios de valoración secundarios clave en comparación con placebo, logrando una pérdida de peso clínicamente significativa como complemento a una dieta saludable y actividad física.

En concreto, para el criterio de valoración principal, orforglipron 36 mg, administrado una vez al día sin restricciones de alimentos ni agua, redujo el peso en un promedio del 12,4% en comparación con el 0,9% con placebo.

“Con orforglipron, trabajamos para transformar el tratamiento de la obesidad mediante la introducción de una posible terapia oral de una sola administración diaria que podría favorecer la intervención temprana y el manejo a largo plazo de la enfermedad, a la vez que ofrece una alternativa práctica a los tratamientos inyectables”, indicó Kenneth Custer, vicepresidente ejecutivo y presidente de Lilly Cardiometabólico Health.

En este sentido, después de "estos datos positivos", el directivo de Lilly anunció que la compañía presentará orforglipron para su revisión regulatoria antes de fin de año, añadiendo que la farmacéutica está preparada para un lanzamiento global.

Resultados de los estudios de Eli Lilly

Eli Lilly dijo que su píldora experimental de GLP-1 ayudó a los pacientes a perder un 12,4% de su peso corporal tras 72 semanas en un estudio de fase avanzada, por debajo de resultados de ensayos anteriores del tratamiento inyectable contra la obesidad Wegovy, de Novo Nordisk.

David Ricks dijo en una conferencia con inversores que "estos resultados nos animan" y añadió que el objetivo de la empresa siempre había sido ofrecer un potente medicamento GLP-1 en un cómodo comprimido de una toma diaria que pudiera fabricarse más fácilmente.

"Creemos que esto puede tener un impacto significativo en la salud humana y trabajaremos con urgencia para presentar orforglipron en todo el mundo para hacer frente al desafío global de la obesidad", dijo.

A diferencia de los medicamentos inyectables contra la obesidad, que son péptidos diseñados para imitar a la hormona GLP-1, que controla el apetito, el orforglipron es un comprimido de molécula pequeña más fácil de fabricar y envasar, según Kenneth Custer, presidente de la división de salud cardiometabólica de Lilly.

Lilly, cuyo GLP-1 inyectable Zepbound compite directamente con Wegovy, considera que el comprimido de una toma diaria es una alternativa prometedora a las inyecciones que podría utilizarse para la intervención precoz y el tratamiento a largo plazo de la enfermedad, afirmó Custer.

La preferencia de los pacientes también se inclina por los medicamentos orales frente a las inyecciones. Varios estudios han demostrado que una parte significativa de los pacientes prefiere las píldoras por comodidad y aversión a las agujas.

"Tenemos grandes aspiraciones en cuanto al número de pacientes a los que podría ayudar el orforglipron", dijo sobre la píldora que se toma una vez al día.

En el estudio de más de 3.000 personas adultas con sobrepeso u obesidad y problemas de salud relacionados con el peso, pero no con la diabetes, los que recibieron la dosis más alta de 36 miligramos de orforglipron perdieron un promedio del 12,4% de su peso, frente al 0,9% de los que recibieron un placebo.

Los pacientes que recibieron la dosis de 6 mg del fármaco de Lilly perdieron un 7,8% de su peso.

Según Emily Field, analista de Barclays, tras los primeros resultados de los ensayos se esperaba que el fármaco fuera mejor que Wegovy, de Novo. “Es peor que Wegovy, así que es un shock”, dijo.

La tasa de náuseas de los pacientes con dosis altas fue del 33,7%, mientras que el 24% experimentó vómitos, frente al 10,4% y el 3,5%, respectivamente, del grupo placebo.

Mejor escenario para Novo

Al menos dos analistas afirmaron que el perfil de tolerabilidad del orforglipron no era tan bueno como el observado en un ensayo que probó el fármaco en pacientes diabéticos.

Aunque seguimos considerándolo manejable, “las tasas de náuseas y vómitos pueden ser superiores a las expectativas de los inversores”, señaló Evan Seigerman, analista de BMO Capital Markets.

Algo más del 10% de los pacientes con dosis altas abandonaron el ensayo debido a efectos secundarios adversos. Según Lilly, no se observaron problemas de seguridad hepática.

Al menos tres analistas afirmaron que el mercado esperaba que el orforglipron igualara la pérdida de peso del 14,9% en 68 semanas de Wegovy, como se demostró en un ensayo de 2021, y algunos esperaban que la píldora superara al popular fármaco de Novo.

Markus Manns, accionista de Novo y Lilly, calificó los resultados como el mejor escenario posible para Novo. “La amenaza competitiva de Lilly es de repente mucho más débil de lo previsto”.

Zepbound y Wegovy dominan actualmente el mercado de la pérdida de peso, que según algunos analistas alcanzará los US$150.000 millones a principios de la década de 2030.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos está estudiando una versión oral de alta dosis de Wegovy para su posible aprobación a finales de este año. Novo afirmó que ayudó a adultos obesos o con sobrepeso a perder el 15% de su peso corporal en un ensayo de fase avanzada.

Según Lilly, el orforglipron también redujo los marcadores de riesgo de cardiopatía, como el colesterol, los triglicéridos y la tensión arterial, en todas las dosis.

Wegovy ha sido aprobado para reducir el riesgo de problemas cardíacos graves, y Lilly publicó la semana pasada datos que demuestran las cualidades cardioprotectoras del tratamiento de la diabetes Mounjaro, que tiene el mismo ingrediente principal que Zepbound.

Las aprobaciones para enfermedades cardiacas aumentarían enormemente la probabilidad de que los seguros cubrieran los medicamentos para adelgazar.

La empresa anunció a principios de este año que un estudio de fase 3 reveló que los pacientes con diabetes de tipo 2 perdían casi el 8% de su peso corporal tras 40 semanas de tratamiento con orforglipron.

Lilly ha declarado que ha empezado a fabricar el fármaco para acumular existencias antes de su lanzamiento comercial, lo que debería ayudar a evitar la escasez experimentada cuando la demanda inicial de inyectables superó con creces la oferta.

Los resultados completos del ensayo respaldado por Lilly se presentarán el mes que viene en una importante reunión europea sobre diabetes, según informó la farmacéutica con sede en Indianápolis.