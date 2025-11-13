El ejercicio poco conocido y más recomendado para mujeres mayores de 55 años







Con esta simple actividad, accesible para todos, se puede fortalecer músculos importantes para una mejor calidad de vida.

Con estos ejercicios, tu espalda estará agradecida. Imagen: Freepik

En la etapa de la tercera edad, mantener una rutina de ejercicios no es solo cuestión de estética sino de calidad de vida. Con el paso del tiempo, el cuerpo va necesitando más atención para conservar masa muscular, densidad ósea y buena movilidad.

Uno de los sectores clave para preservar la independencia y la postura es la espalda, que sostiene el tronco, nos permite levantar objetos, caminar sin molestias y evita muchas dolorosas lesiones. Por suerte, más allá de pesas o sesiones de natación, existe un ejercicio ideal para la espalda y especialmente recomendado para mujeres a partir de los 55 años.

Ejercicios Un entrenamiento ideal para fortalecer la espalda. Imagen: Freepik Fortalece tu espalda: como se realiza el ejercicio Buenos Días El ejercicio en cuestión se conoce como “Buenos Días”. Se realiza con los pies al ancho de las caderas y las rodillas ligeramente flexionadas, es necesario llevar las manos detrás de la cabeza sin forzar el cuello.

Después inclinar el torso hacia adelante desde las caderas manteniendo la espalda recta y sin encorvarse, hasta donde puedas sin perder la alineación. Después, se debe hacer una pausa breve cuando el torso esté paralelo al suelo y luego volver a la posición inicial contrayendo glúteos y empujando desde las caderas.

Los beneficios de este ejercicio Los beneficios son notables: activa toda la cadena posterior (glúteos, isquiotibiales y los músculos erectores de la columna), refuerza la musculatura que sujeta la columna, mejora la postura, reduce el riesgo de lesiones, alivia molestias crónicas y ayuda a ganar estabilidad al caminar o subir escaleras. Todo ello sin la necesidad de grandes cargas o máquinas complicadas.

Si aún no dominas bien el gesto, se recomienda empezar sin peso, practicar el movimiento despacio, y cuando ya lo realices con buena técnica, añadir peso paulatinamente y solo si te sientes segura.

