Cedears: las acciones de Netflix preocupan al mercado tras saltar 90% en el último año

Las acciones de Netflix generan preocupación

Esta elevada valoración, la más alta de la empresa desde que gozó del impulso de la pandemia en 2021, ocasionó que hasta los inversores y analistas más optimistas empezaran a temer, en especial porque ya falta poco para los resultados financieros del último trimestre, que se publicarán el 17 de julio.

“Me siento muy bien acerca de sus fundamentos, en términos de su poder de fijación de precios, negocio publicitario y movimiento hacia eventos en vivo, pero las expectativas llegaron al punto en que cualquier decepción sería un riesgo”, expresó Michael Smith, gerente de cartera en Allspring Global Investments.

netflix.jpg CNN Español

De acuerdo a los analistas encuestados por Bloomberg, se espera que Netflix reporte un crecimiento de ingresos del 14% en 2025 frente al año anterior. Aunque la cifra implicaría una mejora contra 2022, cuando las ventas subieron un 6,5%, también supondría una ralentización en comparación con los resultados de 2020 y 2021, momentos en los que hubo saltos anuales de 24% y 19%, respectivamente.

Y además, las acciones de la empresa subieron tan rápido que superaron los pronósticos de Wall Street. Hoy en día, la cotización de u$s1.293 está 10% por encima del objetivo medio de los analistas, lo que quiere decir que el potencial alcista podría estar limitado de cara a los próximos meses.

Algunos analistas aún confían en Netflix

De todas maneras, no todos los expertos tienen miedo de la situación. “La gente suele pasar por alto grandes empresas porque les preocupa la valoración, y no me importa gastar más en lo que ofrece Netflix”, comentó Ken Mahoney, director en Mahoney Asset Management.

Si bien el ejecutivo reconoce que el precio de Netflix es alto, aclaró que la tecnológica está “haciendo todo bien y es como una bola de nieve que se hace más grande a medida que rueda cuesta abajo”.

A todo esto, el mercado debe tener en cuenta que cada vez hay más inversores institucionales apostando por Netflix, lo que le suma una demanda genuina que respalda los precios actuales.

Bank of America detalló que Netflix está en manos del 49% de los fondos de inversión de largo plazo, lo que la convierte en la novena acción tecnológica con mayor participación. A principios de 2016, este total apenas oscilaba en torno al 14%.