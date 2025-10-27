Cedears: las tres acciones que mejoraron su calificación en Wall Street durante la última semana

Los especialistas de Wall Street actualizaron sus recomendaciones sobre acciones que tienen Cedears en la bolsa local.

Al cierre de la semana pasada, algunas de las firmas de inversiones más importantes de Wall Street actualizaron sus calificaciones sobre acciones de empresas muy populares, las cuales cotizan localmente como Cedears . En todos los casos, la conclusión fue más que positiva .

Cabe señalar que los Cedears o Certificados de Depósito Argentinos son instrumentos financieros que se negocian en la bolsa local tanto en pesos como en dólares y representan "porciones" de acciones del exterior .

Son muy atractivos porque permiten evadir el riesgo local , siguen la evolución del dólar CCL y la gran mayoría reparte atractivos dividendos en dólares de forma trimestral que se depositan automáticamente en la cuenta del inversor.

En primer lugar, Citizens JMP mejoró su recomendación sobre eBay (EBAY) , elevándola de "rendimiento de mercado" a "rendimiento superior" . Además, los especialistas fijaron un precio objetivo de u$s115, lo que implicaría un crecimiento del 19% desde la cotización actual.

Según la empresa, las recientes iniciativas de producto están fortaleciendo de manera notable la experiencia del usuario en las categorías clave de eBay , lo que podría traducirse en un crecimiento del volumen de mercancía de un dígito medio hacia 2026.

wall street mercados Los analistas de Wall Street observan de cerca el comportamiento de empresas que tienen Cedears. Reuters

Las acciones de Coinbase ganan atractivo

Por su parte, los estrategas de J.P. Morgan también revisaron al alza su evaluación de Coinbase (COIN), pasando de "neutral" a "sobreponderar" y aumentando su precio objetivo de u$s342 a u$s404. Así, esperan un alza del 12% desde el nivel presente.

En una nota a inversores, el banco destacó que las acciones presentan una valoración atractiva frente a otras compañías del sector cripto, impulsada por las mayores oportunidades de monetización y una reducción de riesgos operativos.

El mercado mira los Cedears de Amazon

En tanto, KeyBanc retomó la cobertura de Amazon (AMZN) con una recomendación de "sobreponderar" y un precio objetivo de u$s300.

De acuerdo a los analistas, el crecimiento del negocio publicitario está fortaleciendo las ganancias del segmento minorista, lo que podría impulsar una mayor expansión del área de comestibles en el mediano plazo, en base a una nota enviada a los inversores.