Bitcoin se mantiene en u$87.000, mientras Ethereum y altcoins registran caídas generalizadas

La principal criptodivisa logra estabilidad, pero espera el dato de inflación de Estados Unidos para determinar su volatilidad.

Bitcoin no logra impulsarse, pero analistas prevén un futuro alcista. Depositphotos

El mercado de criptomonedas opera a la baja, con la excepción de Bitcoin (BTC), que registra ligeras subas y alcanza los u$s87.139, según Binance. Predomina la cautela entre los inversores que, luego de no obtener buenas noticias con el recorte de tasas de la Fed y la salida de las ETF, se apoya en el dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos.

Por otra parte, Ethereum (ETH) cae 2,5% hasta los u$s2.854, mientras que las altcoins también ensayan caídas generalizadas; BNB recorta 2,5%, Ripple (XRP) baja 2,2% y Solana (Sol) hace lo propio por 3,1%.

A pesar del contexto, ¿puede Bitcoin llegar a su máximo histórico? SI bien parece utópico que Bitcoin pueda llegar a superar el valor de u$s126.272, sobre todo en un marco de incertidumbre económica y falta de liquidez que perjudica a los activos de riesgo, un análisis sugiere lo contrario.

El director de inversiones de Bitwise, Matt Hougan, y Grayscale Research proyectan que Bitcoin superará su pico anterior, a pesar de que todo indica que 2026 será un año de retroceso. Históricamente, la criptomoneda siguió un ciclo de cuatro años ligado a eventos de reducción a la mitad, con tres años de alza significativa seguidos de correcciones pronunciadas.

Hougan cree que las fuerzas que impulsaron los ciclos anteriores se debilitaron sustancialmente, mientras que nuevas dinámicas estructurales están tomando fuerza: “Creemos que la ola de capital institucional que comenzó a ingresar al espacio con la aprobación de los ETF de bitcoin al contado en 2024 se acelerará en 2026, a medida que plataformas como Morgan Stanley, Wells Fargo y Merrill Lynch comiencen a asignar".

En el marco de lo que llaman la era institucional, se espera que Bitcoin alcance nuevos máximos históricos, desestimando su ciclo tradicional de cuatro años.

