Cedears y dividendos: qué acción paga hasta 7% anual en dólares y por qué mantiene su atractivo

Los Cedears de Verizon son una de las principales opciones dentro del segmento de "inversión para ingresos".

Los Cedears de Verizon son una de las principales opciones dentro del segmento de "inversión para ingresos".

Verizon vuelve a posicionarse como uno de los Cedears más atractivos para inversores locales que buscan ingresos pasivos , gracias a un rendimiento por dividendos que se mantiene entre los más altos del mercado y que sostiene por su fortaleza financiera.

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Actualmente, la empresa de telecomunicaciones ofrece un rendimiento cercano al 6/7% anual , muy por encima del promedio del S&P 500, que ronda apenas el 1,5/2%.

Este diferencial convierte a Verizon en una de las principales opciones dentro del segmento de “income investing” o "inversión para ingresos" .

Uno de los pilares de este atractivo es la consistencia. Verizon lleva más de 20 años consecutivos aumentando su dividendo , una señal clave de estabilidad financiera y compromiso con los accionistas. Por esta razón, se considera un "rey de los dividendos" .

En términos concretos, la empresa paga alrededor de u$s2,83 por acción (4 Cedears) al año , es decir, desembolsos totales por dividendos superiores a u$s11.000 millones anuales.

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La sostenibilidad de ese pago es el punto central del análisis. En 2024, Verizon generó aproximadamente u$s18.900 millones en flujo de caja libre, lo que le permitió cubrir el dividendo unas 1,7 veces, un nivel considerado saludable.

Opción defensiva clásica

Por este motivo, el mercado sigue viendo a Verizon como una opción defensiva. Su negocio es considerado esencial, lo que garantiza ingresos relativamente estables incluso en contextos económicos adversos.

Otro dato relevante es que la empresa continúa reafirmando su política de dividendos. Recientemente anunció un pago trimestral de u$s0,69 por acción, manteniendo su compromiso de retorno al accionista incluso en medio de ajustes operativos y reducción de costos.

En este contexto, los Cedears de Verizon se consolidan como un clásico del mercado para quienes priorizan ingresos sobre crecimiento, combinando estabilidad, alto rendimiento y un flujo de caja relativamente predecible.