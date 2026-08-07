Cedears: Intel se acerca a un nivel clave para arrancar un nuevo rally

Las acciones de Intel cerraron recientemente por encima de su media móvil de 100 días por primera vez desde fines de julio.

Las acciones de Intel cerraron por encima de su media móvil de 100 días por primera vez desde fines de julio.

Las acciones de Intel atraviesan una etapa clave luego de la fuerte recuperación registrada en los últimos meses. Si bien el sector de los semiconductores sufrió una toma de ganancias durante el verano estadounidense, la compañía comienza a mostrar señales técnicas que alimentan las expectativas de una nueva suba.

Uno de los indicadores más observados es la media móvil de 50 días , ubicada en u$s111 , considerada por los analistas como el próximo nivel de resistencia para la acción. El papel cerró recientemente por encima de su media móvil de 100 días por primera vez desde fines de julio, una señal que suele interpretarse como un indicio de fortalecimiento de la tendencia.

Actualmente, la acción cotiza en torno a u$s99,56 , todavía lejos del máximo histórico de u$s140,94 alcanzado el 22 de junio, aunque el mercado sigue de cerca la posibilidad de que continúe recuperando terreno.

El renovado interés por Intel también encuentra respaldo en sus resultados financieros. Durante el segundo trimestre, la empresa registró el mayor crecimiento de ingresos en 15 años , superando las estimaciones de Wall Street en todas sus unidades de negocio.

Uno de los datos más destacados fue la evolución de su negocio de fundición de chips, un segmento que venía mostrando dificultades y que ahora exhibió una mejora significativa. Las ventas de esta división crecieron 30,5% interanual , reflejando avances en la estrategia para convertirse en un fabricante de chips para terceros.

Las acciones de Intel cerraron recientemente por encima de su media móvil de 100 días por primera vez desde fines de julio.

Otro factor que fortaleció la confianza del mercado fue el respaldo del gobierno de EEUU. En agosto de 2025, la administración de Donald Trump transformó fondos previamente comprometidos bajo la Ley CHIPS y el programa Secure Enclave en una inversión de u$s8.900 millones en acciones ordinarias de Intel.

Visión prudente

A pesar del sólido desempeño reciente, en Wall Street predominan las recomendaciones prudentes.

El analista de Goldman Sachs, James Schneider, sostuvo que la empresa tiene oportunidades de crecimiento vinculadas al auge de la inteligencia artificial y al fortalecimiento de su negocio de fabricación de chips. "Prevemos que Intel se beneficiará del aumento de la demanda de servidores impulsada por la IA y vemos un potencial de crecimiento derivado de su posición como líder estadounidense en la fabricación de obleas", afirmó.

Sin embargo, aclaró que el banco mantiene una recomendación neutral sobre la acción porque "sus competidores más cercanos, como AMD, Nvidia y Broadcom, ofrecen una mayor visibilidad de los ingresos y una relación riesgo/recompensa más favorable".

En la misma línea, Ruben Roy, analista de Stifel, consideró que parte importante de la recuperación ya está reflejada en la valuación bursátil.

"Nuestra postura se mantiene inalterada: la revalorización prevista para 2026 ya refleja una parte significativa de la recuperación inicial", señaló. Además, explicó que el principal catalizador esperado —la firma de un contrato relevante con un cliente externo para su negocio de fundición— "aún no se ha materializado", por lo que mantiene su recomendación de "Mantener", aunque destacó que continúa siendo optimista respecto de la ejecución del plan estratégico de Intel.