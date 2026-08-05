Golpe para Mercado Libre: la acción se hunde 7% tras un balance que sembró dudas sobre su rentabilidad

La compañía superó las previsiones de ingresos y ganancias. Sin embargo, la caída del resultado operativo y la continuidad de una estrategia agresiva de reinversión preocuparon al mercado.

Las acciones de Mercado Libre se hunden cerca de 7% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street , luego de que la compañía presentara el balance correspondiente al segundo trimestre de 2026 . La reacción negativa se produjo pese a que la empresa superó las expectativas tanto en ingresos como en ganancias y cruzó por primera vez la barrera de los u$s10.000 millones de facturación trimestral.

En concreto, los ingresos alcanzaron los u$s10.169 millones, un 50% más que un año atrás y por encima del rango de entre u$s9.740 millones y u$s9.770 millones esperado por el mercado. A su vez, la ganancia por acción se ubicó en u$s9,19, frente a una previsión cercana a u$s8,94.

Sin embargo, el resultado operativo cayó 17% interanual hasta u$s683 millones, mientras que el margen se redujo desde 12,2% hasta 6,7% . Así, el balance volvió a mostrar una dinámica que se repite desde comienzos del año . Mercado Libre continúa expandiendo sus operaciones a un ritmo elevado, aunque los costos necesarios para ganar participación de mercado siguen presionando sobre la rentabilidad.

En este sentido, desde la empresa comentaron que los resultados del trimestre estuvieron marcados por un "fuerte crecimiento del engagement en todo el ecosistema" . De esta forma, el impulso provino sobre todo por "inversiones estratégicas en envío gratis, tarjetas de crédito, comercio transfronterizo, MELI+ y el uso de inteligencia artificial". Así, destacaron que continuaran fortaleciendo la propuesta de valor para usuarios y vendedores.

¿Por qué cayeron las acciones de Mercado Libre?

El principal punto de fricción no estuvo en el crecimiento, sino en la compresión de los márgenes. Aunque la ganancia por acción superó las previsiones, quedó por debajo de los u$s10,31 obtenidos en el mismo período del año pasado. En paralelo, la utilidad neta retrocedió 11% hasta u$s466 millones, con un margen de 4,7%.

La empresa explicó esta dinámica por la decisión de continuar reinvirtiendo en su ecosistema antes que priorizar los beneficios de corto plazo. En particular, la compañía incrementó el gasto destinado a envíos gratuitos, descuentos mediante PIX, reducción de comisiones a vendedores y expansión de su negocio de tarjetas de crédito.

De esta forma, el segundo trimestre prolongó la tendencia observada durante los primeros tres meses del año, cuando el margen operativo también había caído desde 12,9% hasta 6,9%. La apuesta consiste en reducir barreras para compradores y vendedores, acelerar el uso de Mercado Pago y reforzar su posición en mercados altamente competitivos como Brasil y México.

Según IOL Inversiones, el aumento de los costos para sostener esa estrategia explica por qué el mercado no premió la mejora de los ingresos. Además, incluso después de la caída registrada tras el cierre, la acción cotizaría cerca de 48 veces sus ganancias actuales y 41 veces las proyectadas, múltiplos que todavía exigen tasas elevadas de crecimiento y dejan poco margen para errores de ejecución.

¿Cómo les fue a los principales negocios?

La actividad comercial volvió a mostrar una fuerte expansión. El volumen bruto de mercadería vendido a través de la plataforma creció 36% hasta u$s21.900 millones, mientras que el volumen total procesado mediante Mercado Pago avanzó 56% y alcanzó los u$s101.000 millones.

Brasil volvió a consolidarse como el principal motor de crecimiento, con una suba interanual de los ingresos de 59%, por encima de las expectativas. En cambio, Argentina mostró una desaceleración y avanzó 20%, frente al 29% que proyectaba el consenso.

El negocio financiero también mantuvo una expansión acelerada. La cartera total de créditos aumentó 75% hasta u$s16.400 millones, impulsada principalmente por las tarjetas de crédito, que ya representan el 47% del total. Este cambio permitió ampliar la base de usuarios y los ingresos financieros, aunque también elevó el riesgo asumido por la empresa.

En ese sentido, la mora de entre 15 y 90 días se redujo desde 8% hasta 7%, mientras que los préstamos con atrasos superiores a 90 días aumentaron hasta representar el 18,7% de la cartera. A su vez, el margen de interés neto se recuperó tres puntos porcentuales frente al trimestre anterior y alcanzó 20,7%, aunque todavía se ubicó dos puntos por debajo del nivel de un año atrás.

Por su parte, el negocio publicitario volvió a destacarse dentro del ecosistema. Los ingresos de Mercado Ads crecieron 62% a tipo de cambio constante y la compañía superó por primera vez el 10% de participación en el mercado de publicidad digital de América Latina.

¿Qué espera el mercado hacia adelante?

El balance confirmó que Mercado Libre continúa ganando escala a un ritmo elevado, con Brasil como principal motor, una mayor penetración de Mercado Pago y una recuperación secuencial de la rentabilidad del crédito. Sin embargo, también mostró que esa expansión todavía depende de un nivel significativo de reinversión.

Por este motivo, los inversores seguirán de cerca si los desembolsos realizados en Brasil y México comienzan a generar apalancamiento operativo. Es decir, si los ingresos pueden crecer por encima de los costos y permitir una recuperación gradual de los márgenes sin frenar la incorporación de compradores, vendedores y usuarios financieros.

La empresa deberá demostrar que los envíos gratuitos, los descuentos, las menores comisiones y la expansión crediticia pueden fortalecer el ecosistema sin deteriorar la rentabilidad de manera indefinida. Mientras los márgenes no muestren señales claras de estabilización, el crecimiento de los volúmenes podría no ser suficiente para sostener una valuación que todavía exige una ejecución prácticamente sin errores.