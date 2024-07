Chau inteligencia artificial: los sectores olvidados que recomendó JP Morgan para invertir y obtener ganancias extraordinarias

Los inversores siguen desbordados por la fiebre de la inteligencia artificial generativa . No obstante, como adelantó Ámbito , existen áreas infravaloradas del mercado que podrían ofrecer ganancias extraordinarias, tal como analiza en su último informe JPMorgan Asset Management.

Para el cuarto trimestre de 2024 , JPMorgan espera que la expansión de los beneficios de los otros 493 valores del S&P 500 iguale a la de "Los Siete Magníficos" , una previsión que se muestra en el siguiente gráfico. " Los mercados no parecen haber valorado plenamente este pronóstico, lo que se refleja en la naturaleza cada vez más limitada del repunte del mercado de renta variable ".

Los inversores que busquen ganancias no realizadas harían bien en buscar valores que no pertenezcan a Los Siete Magníficos con valoraciones "bajas" que aún no tengan en cuenta la recuperación del crecimiento de los beneficios.