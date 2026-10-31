China fijó en 1,25% la tasa de sus operaciones de recompra inversa a un día y cambió su referencia monetaria

El Banco Popular de China divulgó oficialmente por primera vez el costo de esta herramienta de liquidez, que hasta ahora no había comunicado. La nueva tasa se ubica 15 puntos básicos por debajo de la referencia anterior, del 1,4%, correspondiente a las operaciones a siete días.

La tasa de las operaciones de recompra inversa a un día se establecerá en 1,25%, frente al 1,4% que hasta ahora regía

El Banco Popular de China (PBOC) fijó en 1,25% la tasa de interés de sus operaciones de recompra inversa a un día , una referencia que hasta ahora no había divulgado oficialmente y que pasará a ocupar el lugar central en su esquema de política monetaria. La decisión implica un cambio en el mecanismo de administración de la liquidez del sistema financiero y marca un nuevo paso en la reforma del régimen de tasas de interés del gigante asiático.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado publicado el viernes 30 de octubre. Allí, la autoridad monetaria informó que la tasa de las operaciones de recompra inversa a un día se establecerá en 1,25%, frente al 1,4% que hasta ahora regía para las operaciones de recompra inversa a siete días.

La diferencia es de 15 puntos básicos y representa un nivel inferior al de la anterior referencia monetaria. Si bien el Banco Popular de China ya había utilizado una tasa del 1,25% durante la primera operación de este tipo, realizada a fines de junio, hasta ahora no había comunicado públicamente el costo de esa herramienta.

La decisión se enmarca en una transformación más amplia de los instrumentos que utiliza el banco central para administrar la liquidez y orientar las tasas de interés de corto plazo. A partir del lunes 2 de noviembre , el organismo comenzará a realizar operaciones de recompra inversa a un día durante todos los días hábiles.

El nuevo mecanismo también contempla modificaciones en las operaciones de recompra inversa a siete días. En lugar de mantener una tasa fija única, esas transacciones pasarán a realizarse mediante licitaciones de cantidad fija y tasas múltiples, con adjudicaciones a distintos niveles de interés.

Además, estas operaciones dejarán de tener una frecuencia diaria y se concentrarán principalmente en momentos específicos, como los períodos de pago de impuestos y los cierres de mes, cuando suelen registrarse mayores necesidades de liquidez en el mercado financiero.

Otro de los cambios alcanzará a las herramientas que hasta ahora tomaban como referencia la tasa de siete días. Entre ellas se encuentran las operaciones temporales de recompra y recompra inversa, además de los instrumentos destinados a instituciones de bancos centrales extranjeros. En adelante, sus tasas se calcularán tomando como referencia el nuevo costo de las operaciones a un día, aunque se mantendrán los diferenciales vigentes.

El objetivo oficial es mejorar la precisión del control sobre las tasas de interés de corto plazo y fortalecer la transmisión de la política monetaria hacia el conjunto del sistema financiero.

El impacto sobre la liquidez y los mercados de bonos

La modificación llega en un contexto de mayor tensión en los mercados financieros chinos. Durante octubre, el índice CSI 300 registró su mayor caída mensual en más de una década, luego de ingresar en territorio bajista a comienzos del mes.

El mercado de deuda también atravesó jornadas de volatilidad. Los rendimientos de los bonos soberanos chinos a diez años llegaron a subir hasta el 1,64%, mientras que los futuros de deuda a 30 años registraron su peor caída diaria desde marzo. Entre los factores de preocupación aparecieron las dificultades financieras de la promotora estatal Zhuhai Huafa Group y las inquietudes vinculadas con el riesgo crediticio.

En ese escenario, algunos inversores interpretaron la nueva tasa como una señal de flexibilización monetaria, dado que el 1,25% se encuentra por debajo de la anterior referencia. Sin embargo, el Banco Popular de China evitó presentar la modificación como un recorte convencional de tasas de interés.

Economistas de Goldman Sachs señalaron que, aunque no representa una reducción tradicional de 15 puntos básicos en la tasa oficial, el cambio podría incrementar la liquidez interbancaria y contribuir a reducir los rendimientos de los bonos, siempre que el resto de las condiciones del mercado permanezca estable.

Por su parte, Xiaojia Zhi, economista jefe de Crédit Agricole CIB, consideró que el anuncio se produjo antes de lo que esperaban algunos analistas y que podría contribuir a reducir las tasas de corto plazo en el mercado monetario.

La reforma también apunta a acercar el funcionamiento del Banco Popular de China al de otros grandes bancos centrales, que utilizan las tasas de interés a un día como referencia principal para conducir la política monetaria. Se trata de un proceso de transformación gradual que busca mejorar el funcionamiento del mercado financiero y fortalecer los mecanismos de transmisión de las decisiones del organismo.

De esta manera, la fijación pública del 1,25% no solo aporta transparencia sobre una herramienta que hasta ahora no tenía una tasa oficialmente comunicada, sino que también consolida el giro del banco central chino hacia un esquema de administración de liquidez basado en operaciones de corto plazo.