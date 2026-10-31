Feriados de noviembre: el Banco Central confirma cuántos días estarán cerrados los bancos

La segunda semana de noviembre tendrá varios días sin atención bancaria, aunque las sucursales de Buenos Aires no seguirán exactamente el mismo calendario que las del resto del país.

Los cierres bancarios de noviembre afectarán principalmente a quienes necesitan hacer trámites presenciales, mientras que los servicios digitales seguirán disponibles.

Quienes necesiten hacer un trámite bancario durante noviembre tendrán que prestar atención al calendario. Los feriados , el Día del Trabajador Bancario y la visita del papa León XIV dejarán varios días seguidos sin atención presencial, con una situación particular para las sucursales de la provincia de Buenos Aires.

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El Banco Central ya confirmó las fechas de cierre, aunque todavía quedan algunas diferencias según la jurisdicción. Mientras tanto, los clientes podrán seguir utilizando buena parte de los servicios digitales.

Noviembre tendrá cuatro días hábiles sin atención bancaria en todo el país , tres de ellos entre el 6 y el 10. El primero será el viernes 6, cuando se celebra el Día del Trabajador Bancario, una fecha en la que las sucursales no abren al público.

La visita del papa Leon XIV obligó a modificar el calendario y los bancos tendrán una actividad poco habitual durante noviembre.

Después llegará el fin de semana y, cuando normalmente debería retomarse la actividad, aparecerán otros dos feriados. El lunes 9 será una jornada de descanso nacional por la visita del papa León XIV, mientras que el martes 10 tampoco habrá atención por disposición del Banco Central.

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario

Sábado 7 y domingo 8: cierre habitual del fin de semana

Lunes 9: feriado nacional por la visita del papa León XIV

Martes 10: feriado bancario en todo el país, confirmado por el BCRA

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20

La seguidilla más larga será del viernes 6 al martes 10, con cinco días consecutivos sin atención presencial. Recién el miércoles 11 volverán a abrir las entidades, salvo aquellas alcanzadas por alguna disposición local.

Todavía quedará otro descanso antes de terminar el mes. El lunes 23 las sucursales también permanecerán cerradas por el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845.

Los bancos estarán cerrados en todo el país el martes 10, mientras que la atención del miércoles 11 todavía no está confirmada en la provincia de Buenos Aires. Freepik

CABA, Córdoba y Buenos Aires: diferencias clave en el calendario de feriados locales

La visita del papa León XIV traerá un calendario bastante particular. El lunes 9 será feriado en toda la Argentina, pero las jornadas siguientes tendrán distintas condiciones dependiendo de la provincia.

En CABA y Córdoba, el martes 10 será feriado local, tal como establece el Decreto 1103/2026. Para los bancos, sin embargo, la diferencia no tendrá efecto: ese mismo día estarán cerrados en todo el país por una decisión del BCRA.

La situación cambia en la provincia de Buenos Aires. Allí se declaró feriado el miércoles 11 de noviembre, debido a las actividades previstas durante la visita del pontífice. Entre ellas figura una misa en la Basílica de Luján, uno de los lugares incluidos en su agenda.

Esto abre la posibilidad de que las sucursales bonaerenses permanezcan cerradas durante seis días consecutivos, desde el viernes 6 hasta el miércoles 11.

Hay un detalle importante: el Banco Central no incluyó el miércoles 11 entre los feriados bancarios generales. Por eso, la atención de ese día dependerá de cómo se aplique la disposición provincial y de lo que informe cada entidad.

¿Qué pasa con las transferencias y el home banking durante los días de inactividad?

Que los bancos estén cerrados no significa que haya que esperar hasta el siguiente día hábil para mover la plata. Las transferencias inmediatas seguirán funcionando, al igual que el home banking y las aplicaciones móviles.

También se podrán consultar saldos, pagar servicios y utilizar billeteras virtuales. Las compras con tarjetas de débito y crédito continuarán habilitadas, sin cambios por el cierre de las sucursales.

Los cajeros automáticos tampoco dejarán de funcionar. Eso sí, la disponibilidad de efectivo dependerá de las reposiciones que realice cada entidad, especialmente durante los cinco días consecutivos sin atención presencial.

Donde sí puede haber demoras es en las operaciones que necesitan procesamiento bancario. Algunos depósitos, cheques y movimientos sujetos a compensación podrían acreditarse recién cuando se retome la actividad. Los trámites por ventanilla, la atención comercial y otras gestiones presenciales también tendrán que esperar hasta la reapertura de las sucursales.