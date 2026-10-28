Bajan los precios de los autos chinos en Argentina: qué SUV cuestan hasta u$s3.400 menos

Dos de las marcas asiáticas con mayor crecimiento en el país modificaron sus valores durante octubre. Las rebajas alcanzan a modelos híbridos y nafteros, con descuentos que superan el 10% en algunos casos.

La creciente competencia entre las automotrices chinas comienza a reflejarse en los precios de los vehículos que se comercializan en Argentina. En un mercado con mayor variedad de modelos y nuevas tecnologías de propulsión, BYD y Chery aplicaron descuentos de hasta u$s3.400 durante octubre , una medida que alcanza a cuatro SUV de diferentes segmentos.

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Las rebajas llegan en un momento de expansión para los fabricantes asiáticos, cuya participación en los patentamientos nacionales ya ronda el 12% , de acuerdo con los datos difundidos en el sector.

A diferencia de otras promociones comerciales, los ajustes no responden a una estrategia uniforme. Mientras Chery modificó los valores de lista de tres integrantes de su familia Tiggo, BYD lanzó una bonificación especial para uno de sus modelos híbridos enchufables.

El movimiento se produce en un escenario en el que las marcas chinas buscan ampliar su presencia mediante una oferta de vehículos que combina equipamiento tecnológico, electrificación y precios competitivos.

BYD se convirtió en una de las protagonistas de este crecimiento. La compañía, que comenzó a operar oficialmente en Argentina como filial directa en octubre de 2025, registró 1.584 patentamientos durante septiembre de 2026, un incremento mensual del 13,8%.

Por su parte, BYD anunció un descuento de u$s 2.000 para el Atto 2 DM-i, un SUV compacto equipado con tecnología híbrida enchufable. Prensa BYD

Con ese resultado, acumuló 12.250 unidades entre enero y septiembre y alcanzó el noveno lugar entre las marcas más vendidas, superando en ese período a fabricantes tradicionales como Nissan, Jeep y Honda.

Chery también mostró una evolución significativa. Durante septiembre patentó 809 vehículos, un 41,2% más que en agosto y un 1.738,6% por encima del mismo mes del año anterior, cuando había registrado 44 unidades.

En los primeros nueve meses de 2026, la automotriz alcanzó 4.954 patentamientos, con una expansión interanual del 787,8%.

Ambas marcas consiguieron estos resultados mientras el mercado automotor argentino registraba una contracción interanual del 11,4% durante septiembre, según las estadísticas de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Cuáles son los SUV chinos que bajaron de precio y cuánto cuestan

Entre las modificaciones anunciadas para octubre, la reducción más importante corresponde al Chery Tiggo 7 MHEV, equipado con un sistema de hibridación suave.

Su precio pasó de u$s32.900 a u$s29.500, una diferencia de u$s3.400 que representa una disminución del 10,3%.

Esta versión atraviesa una etapa de transición dentro de la gama, debido a la incorporación de una nueva alternativa híbrida enchufable.

Entre las modificaciones anunciadas para octubre, la reducción más importante corresponde al Chery Tiggo 7 MHEV, equipado con un sistema de hibridación suave.

Otro de los modelos que recibió una actualización es el Chery Tiggo 4 CSH, que utiliza una motorización híbrida.

En este caso, el valor se redujo de u$s 32.500 a u$s 31.000, con un ahorro de u$s 1.500, equivalente al 4,6%.

La modificación corresponde exclusivamente a la variante electrificada, mientras que la opción con motor naftero mantiene su precio anterior.

La tercera rebaja dentro de Chery alcanza al Tiggo 8, un SUV de siete plazas que apunta a quienes necesitan mayor espacio interior y capacidad para transportar pasajeros.

El modelo pasó de u$s 44.800 a u$s 41.800, lo que significa una reducción de u$s 3.000, equivalente al 6,7%.

Por su parte, BYD anunció un descuento de u$s 2.000 para el Atto 2 DM-i, un SUV compacto equipado con tecnología híbrida enchufable.

El precio promocional quedó establecido en u$s 31.900, frente a los u$s 33.900 que costaba anteriormente. La bonificación representa una disminución del 5,9%.

Inicialmente, la campaña estaba prevista para desarrollarse entre el 23 y el 25 de octubre, pero posteriormente fue extendida hasta el 31 de octubre.

De esta manera, los compradores encuentran cuatro alternativas con precios reducidos, aunque deben considerar que las condiciones comerciales y la duración de los beneficios son diferentes según el fabricante.

La estrategia también refleja un cambio en el mercado argentino: la mayor presencia de vehículos importados y electrificados está ampliando las opciones de compra y generando nuevas disputas de precios, especialmente dentro del segmento SUV.

Con un número creciente de marcas y modelos, las promociones podrían convertirse en una herramienta cada vez más utilizada para captar compradores en un escenario de fuerte competencia.