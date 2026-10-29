Kylian Mbappé pone en riesgo u$s465 millones de los derechos de La Liga española en China tras la ruptura con Dongpeng

CCTV suspendió las emisiones de LaLiga y retiró sus anuncios tras la polémica del delantero del Real Madrid, mientras tres marcas chinas cortaron sus vínculos comerciales con el francés. Dongpeng, que lo había contratado en abril para promocionar una bebida que facturó 3.274 millones de yuanes en 2025, equivalentes a u$s455 millones, rescindió el acuerdo con efecto inmediato. El contrato audiovisual de LaLiga con Migu, que puede alcanzar los u$s465 millones hasta 2030, sigue vigente.

La polémica de Kylian Mbappé en China amenaza con abrir un frente comercial para LaLiga, equivalente a u$s465 millones.

La polémica de Kylian Mbappé en China amenaza con abrir un frente comercial para LaLiga que va mucho más allá de la imagen de su principal estrella. La televisión pública CCTV dejó de emitir contenidos de la competición española y del delantero del Real Madrid desde la noche del lunes, además de retirar sus anuncios, después de que una broma del futbolista sobre un meme relacionado con un "dictador chino" desatara una ola de críticas en el país asiático.

El impacto comercial ya se trasladó a sus patrocinadores. Dongpeng Beverage Group anunció en la red social Weibo que daba por terminada, con efecto inmediato, toda colaboración con Mbappé. El grupo chino, que cotiza internacionalmente bajo el nombre Eastroc, justificó la decisión con una política de "tolerancia cero" ante cualquier comportamiento que pueda herir el sentimiento nacional, sin detallar expresamente el episodio que motivó la ruptura.

El conflicto se originó en una entrevista en la que el delantero contó que uno de los memes que más gracia le había causado era aquel que colocaba su rostro sobre el de un "dictador chino". El montaje superpone su cara a un retrato de Mao Zedong, fundador de la República Popular China, y circula desde hace meses por las redes sociales. Aunque Mbappé no mencionó directamente al dirigente, la referencia fue interpretada en China como una alusión al histórico líder y desencadenó una ola de cuestionamientos.

La controversia adquirió una dimensión adicional por la sensibilidad política que existe en el país frente a las representaciones satíricas de sus antiguos dirigentes. La legislación china contempla sanciones por determinadas expresiones que se consideren difamatorias contra héroes y mártires, un contexto que ayuda a explicar la contundencia de la respuesta empresarial.

Mbappé pidió disculpas en francés, chino e inglés y calificó su comentario de desacertado. Sin embargo, la reacción de las compañías y de los medios estatales ya había comenzado a afectar su imagen comercial y a generar incertidumbre sobre las consecuencias para LaLiga.

La decisión de Dongpeng tiene un peso económico concreto. Mbappé se había convertido en abril de 2026 en la imagen de Bu Shui La, la bebida electrolítica del grupo, por lo que la ruptura se produce apenas seis meses después de la firma del acuerdo.

La marca registró ingresos por 3.274 millones de yuanes durante 2025, equivalentes a unos u$s455 millones . La facturación aumentó un 118,99% interanual y elevó el peso de Bu Shui La dentro del negocio total de Dongpeng del 9,45% al 15,7%.

El crecimiento continuó durante la primera mitad de 2026. En ese período, con Mbappé incorporado a las campañas publicitarias desde mayo, la línea generó ingresos por 1.672 millones de yuanes, un 11,98% más que en el mismo período del año anterior.

Dongpeng cerró 2025 con un beneficio neto de 4.415 millones de yuanes, alrededor de u$s613 millones al mismo tipo de cambio de referencia. Las cifras muestran que la marca de bebidas energéticas y electrolíticas representa una pieza relevante de su estrategia comercial, en un mercado en el que la competencia por captar consumidores mediante figuras internacionales es cada vez más intensa.

La reacción bursátil reflejó la preocupación de los inversores. Durante la sesión del martes, las acciones de Dongpeng retrocedieron un 3,30% en Shanghái, hasta los 100,92 yuanes, mientras que en Hong Kong cayeron un 2,20%, hasta los 93,40 dólares hongkoneses.

Dongpeng no fue la única compañía que se distanció del delantero. Mengniu y Milkground también anunciaron el fin de sus colaboraciones, con lo que la polémica empezó a traducirse en una pérdida de acuerdos comerciales en uno de los mercados más importantes para las marcas deportivas internacionales.

El meme que provocó la desafortunada declaración de Mbappé y que le costaría un riesgo de u$s465 millones a LaLiga. X

Migu sostiene los derechos audiovisuales hasta 2030

Mientras las consecuencias comerciales para Mbappé se acumulan, el principal riesgo económico para LaLiga pasa por evitar que la crisis afecte a sus contratos de transmisión. La suspensión de CCTV encendió las alarmas en una de las plazas estratégicas para la expansión internacional del fútbol español, pero el acuerdo que concentra el mayor valor sigue vigente.

China Mobile Migu es el socio digital exclusivo de LaLiga en China continental durante cuatro temporadas, desde la 2026/27 hasta la 2029/30. El acuerdo, anunciado el 3 de agosto de 2026, contempla la transmisión en directo de los 380 partidos de cada campaña mediante un modelo freemium, que combina contenidos gratuitos con opciones de acceso adicionales.

LaLiga no reveló el importe oficial del contrato. Sin embargo, fuentes del mercado sitúan su valor en hasta u$s465 millones durante los cuatro años (hastas 2030), equivalentes a unos u$s116 millones por temporada.

La distinción es fundamental: CCTV suspendió las emisiones y retiró publicidad, pero esa decisión no implica automáticamente la cancelación del contrato con Migu. El riesgo aumentaría si la controversia se extendiera a la plataforma digital o provocara una revisión de los acuerdos comerciales vinculados a la competición.

El mercado chino ya tiene antecedentes de conflictos contractuales con LaLiga. En 2018, Wuhan DDMC obtuvo los derechos por más de 100 millones de euros anuales, frente a los 250 millones por cinco temporadas del acuerdo anterior con PPTV/Suning. En junio de 2022, LaLiga rompió su relación con Super Sports Media, filial de DDMC, después de un impago de 45 millones de euros correspondiente a la temporada 2021/22.

Tebas busca contener el daño diplomático

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se reunió con el embajador de China en España, Yao Jing, para intentar encontrar una salida al conflicto.

"No podemos permitir que una actuación individual empañe esa relación», sostuvo Tebas. La organización difundió un comunicado también en chino, en el que se distanció de los comentarios del jugador, presentó disculpas en nombre de los clubes y anunció un protocolo de sensibilización dirigido a las instituciones y los futbolistas.

LaLiga también se puso en contacto con el Real Madrid para contener las consecuencias comerciales. El club blanco evitó realizar comentarios públicos sobre la controversia.

El episodio expone la vulnerabilidad de los acuerdos de patrocinio de las estrellas internacionales frente a controversias políticas y culturales. Mbappé es uno de los futbolistas con mayor proyección comercial del mundo, pero su capacidad para generar ingresos también depende de la relación con mercados en los que las sensibilidades institucionales pueden tener consecuencias inmediatas para las empresas patrocinadoras.

La prioridad para LaLiga es impedir que una polémica individual se transforme en un problema estructural para sus derechos audiovisuales. Con un contrato que puede alcanzar los u$s465 millones hasta 2030, China representa una pieza importante de su estrategia internacional.

Por ahora, el acuerdo con Migu continúa vigente, mientras CCTV mantiene su postura y los patrocinadores empiezan a cortar vínculos con el delantero. La incógnita es si el conflicto quedará limitado a la televisión estatal y a las marcas que ya rompieron sus contratos o si terminará afectando al negocio audiovisual que garantiza la distribución de los 380 partidos de LaLiga por temporada en el mercado chino.