Un libro reune autocríticas del peronismo y apunta a una construcción del futuro + Agregar ámbito en









Se trata de "El peronismo que viene", de Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera, en donde confluye la mirada de 58 dirigentes justicialistas.

El peronismo continúa bajo el desafío de constituir un programa de Gobierno.

El peronismo continúa bajo el desafío de constituir un programa de Gobierno que lo vuelva competitivo como alternativa electoral en el 2027. Ante ello, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el escritor Daniel Olivera impulsaron un libro que pueda representar un insumo para la discusión que tendrá el partido de cara al año que viene.

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A partir de un trabajo que inició en febrero del 2026, se finalizó "El peronismo que viene. Desafíos, críticas y errores en diálogo con más de 50 referentes peronistas". "El libro agrupa las voces por afinidades y debates: la batalla cultural, las mujeres y la autocrítica, el sindicalismo frente a la inteligencia artificial, los gobernadores e intendentes, los jóvenes que eligieron el peronismo en tiempos de Milei, los empresarios, los derechos humanos y la política exterior", describen sus autores.

Bajo el sello Galerna, se trata de "un texto que articula el debate, lo pone en contexto, interpela a sus protagonistas y se atreve a esbozar conclusiones. Y cuando se despeja el ruido de la coyuntura, aparece algo inesperado y esperanzador: hay más coincidencias de las que se imaginan".

Los autores plantearon, además, una introducción en donde sientan su postura: "El peronismo que viene no puede ser simplemente una reconstrucción del que ya conocemos. Tendrá que conservar aquello que nos hizo y nos hace peronistas, y al mismo tiempo encontrar nuevas respuestas para una sociedad, una economía y un mundo que ya son diferentes".

"El peronismo que viene": qué voces aparecen El libro cuenta con 18 capítulos y un epílogo en donde confluyen 58 miradas de dirigentes actuales. Entre ellos hay dos expresidentes (Eduardo Duhalde y Alberto Fernández), sindicalistas (Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y Edgardo Llano), un exjuez de la Corte Suprema (Juan Carlos Maqueda), exfuncionarios de renombre (Julio De Vido, Guillermo Moreno y Aníbal Fernández) y actuales legisladores (Miguel Pichetto, José Mayans, Jorge Capitanich, Carolina Moisés, Lucía Corpacci y Sergio Uñac).

También se pueden leer a dirigentes territoriales (Emilio Pérsico y Juan Grabois), diplomáticos (Jorge Taiana, Jorge Argüello y Sabino Vaca Narvaja), referentes de los DDHH (Estela de Carlotto y Victoria Montenegro), dirigentes del kirchnerismo y el kicillofismo y referentes del peronismo provinciano (Ricardo Quintela, Rossana Chahla, Guillermo Michel y Omar Félix).

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