Citi recorta su posición en China y apuesta por small caps estadounidenses + Seguir en









El banco busca seguir una línea de equilibrio y moderación, llamada "visión Goldilocks", con ajustes y reordenamiento.

La firma apuesta por un movimiento para lograr un equilibrio financiero. Reuters

Citi recalibra su posición en EEUU y "moverá la mitad de la asignación hacia small caps", ampliando así la exposición más allá de los nombres tecnológicos más grandes. Mientras tanto, recortará apuestas en China así como también reduce su infraponderación en Reino Unido a 50%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El banco se encuentra en un período de diversificación, al mismo tiempo que se aleja del comercio de crecimiento megacap. De esa forma, rebajará tecnología a neutral y consumo discrecional a infraponderado.

En ese sentido, mantiene una postura más equilibrada en materias primas después de tomar ganancias en metales básicos, mientras se mantiene neutral en metales preciosos y energía. Esto responde a la "visión Goldilocks" de sus economistas, una situación económica ideal en el que se puede apreciar un crecimiento moderado.

Citigroup reestructura su banca de inversión El argumento detrás de la jugada de Citi En una nota de febrero de 2026, el analista de Citi Dirk Willer señaló que la liquidez "probablemente permanece abundante, favoreciendo activos de riesgo", aunque justificó sus coberturas por la preocupación con respecto a la inteligencia artificial (IA).

Para equilibrar esos riesgos, Citi posicionó las carteras con "una infraponderación en crédito, así como una sobreponderación en duración", y confían en que las tasas de EE.UU. "funcionarán como cobertura contra el estallido de una burbuja de IA". El analista agregó que, en este entorno, "las carteras de paridad de riesgo pueden ser rehabilitadas". De esta forma, la firma se aleja del comercio de crecimiento megacap.

Temas Citi