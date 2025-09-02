Comenzó a cotizar una criptomoneda respaldada por la familia Trump.

El token de World Liberty Financial obtuvo un aumento del 14% en su precio en las últimas 24 horas. Las estimaciones sugieren que la familia Trump ya generó alrededor de 600 millones de dólares gracias a su distribución.

El token de World Liberty Financial , un proyecto de finanzas descentralizadas, respaldado por el presidente de EEUU Donald Trump y su familia , comenzó a cotizar en varios exchanges centralizados como Binance.

Se trata de WLFI, una moneda vinculada directamente con la familia presidencial de EEUU . Los primeros inversionistas, que excluye a fundadores como Donald Trump Jr. y Eric Trump, no podrán vender más del 20% de sus tenencias . El resto permanecerá intransferible. Dylan Bane , analista de Messari, define este limite de venta como " una táctica estándar de gestión de liquidez ". "Al restringir la liquidez inicial, el proyecto reduce la presión de venta a corto plazo y mantiene los precios más estables", afirmó.

Actualmente, con un aumento del 14% en su precio en las últimas 24 horas , el token WLFI se negocia a u$s 0,3182, asegurándose así una capitalización de mercado de u$s 9,1 mil millones y una valoración totalmente diluida (FDV) de u$s 32 mil millones. Esto la posiciona como la 26ª criptomoneda más grande del mundo, según datos de CoinGecko.

Las estimaciones sugieren que la familia Trump ya generó alrededor de 600 millones de dólares gracias al conjunto de productos de World Liberty, que incluye stablecoins, minería de criptomonedas y fondos de activos digitales. Sin embargo, pese a las críticas sobre posibles conflictos de interés derivados de la influencia regulatoria de Trump, el proyecto atrajo una oleada de inversores minoristas en busca de ganancias rápidas.

El lanzamiento y distribución del token

World Liberty Financial, fue lanzado en 2024 y busca integrar productos financieros tradicionales con tecnología Blockchain, que operan principalmente en Ethereum y utilizan Aave V3 para préstamos y empréstitos.

Este token de gobernanza, permite a los titulares votar sobre parámetros del protocolo, programas de incentivos y estrategias de crecimiento. A pesar de que su suministro sea de 100 mil millones de tokens, actualmente desde el lanzamiento circulan 24,67 mil millones

Bitcoin Oro BTC iStock

Por otro lado, su distribución incluye 10 mil millones para el ecosistema de World Liberty Financial; 7 mil millones para la tesorería de Alt5 Sigma Corporation; 2,8 mil millones para liquidez y marketing; y 4 mil millones desbloqueados el primer día para compradores de rondas iniciales a u$s 0,015 y u$s 0,05, mediante el proceso “Lockbox”. El resto del suministro, que incluye 19,96 mil millones para la tesorería, 33,51 mil millones para el equipo, 16 mil millones bloqueados de la venta pública y 5,8 mil millones para socios estratégicos, está sujeto a condiciones de desbloqueo.

La familia Trump posee 22,5 mil millones de tokens WLFI y recibe el 75% de los ingresos de sus ventas. De todas maneras, estos tokens de los fundadores permanecerán bloqueados hasta que los titulares voten un cronograma de desbloqueo.