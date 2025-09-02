Benjamin Netanyahu aseguró que Israel atraviesa la "fase crucial" del conflicto con Hamás

El primer ministro israelí envió un mensaje de respaldo a las tropas y anunció que la ofensiva en Gaza entrará en una etapa decisiva.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , afirmó que Israel se encuentra en una “fase crucial” en su conflicto contra Hamás en la Franja de Gaza. “Creo en ustedes, confío en ustedes y todo el país los abraza”, dijo en un videomensaje dirigido a soldados y familiares.

Netanyahu celebró las “maravillas” alcanzadas por el ejército en el último año y medio, aludiendo a enfrentamientos con Hezbolá en Líbano , con los hutíes en Yemen y con Irán , además de la caída del régimen de Bashar al Asad en Siria . “Pero lo que comenzó en Gaza debe terminar en Gaza”, advirtió en el video difundido por DW.

El mensaje se conoció luego de que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir , visitara una base de reclutamiento y confirmara que Israel se prepara para intensificar sus ataques contra Ciudad de Gaza, antes de la invasión terrestre ordenada por Netanyahu.

Benjamín Netanyahu, afirmó que Israel se encuentra en una “fase crucial” en su conflicto contra Hamás en la Franja de Gaza.

Este martes, miles de reservistas fueron llamados a filas para apoyar la primera fase de la nueva ofensiva sobre la capital gazatí. Sin embargo, medios locales informaron que muchos solicitaron exenciones por motivos personales o económicos , mientras cientos firmaron una carta comprometiéndose a no presentarse. Uno de ellos calificó la operación de “manifiestamente ilegal”, según Times of Israel.

La previsión oficial era movilizar a unas 60.000 personas en varias oleadas, de las cuales entre 40.000 y 50.000 debían presentarse este martes.

“Hay menos equipos que han confirmado su llegada en comparación con ocasiones anteriores. Las compañías y pelotones están menos llenos; tenemos que esperar a ver quién llega”, declaró un oficial a la emisora pública Kan.

Bombardeo de Israel sobre Gaza mató a siete niños

Al menos once personas, entre ellas siete niños, perdieron la vida este martes en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, tras un ataque aéreo atribuido al Ejército israelí.

Las víctimas se encontraban intentando recolectar agua cuando fueron alcanzadas por un dron en la zona de Al Mauasi, que había sido designada previamente por Israel como “área segura”. Hasta el momento, las fuerzas israelíes no han emitido declaraciones sobre lo ocurrido.

De acuerdo con fuentes médicas citadas por la agencia palestina WAFA, la mayoría de los fallecidos eran menores de edad. El diario local Filastin también reportó el hecho, mientras que Hamas denunció lo sucedido como una nueva “masacre”, sumada a otra registrada en la ciudad de Gaza donde al menos diez civiles murieron.