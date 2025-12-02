ANSES confirmó que adelantará el pago del aguinaldo de diciembre 2025

De acuerdo al Decreto 274/24, las prestaciones aumentarán un 2,34%, correspondiente al dato de la inflación de octubre analizado por el INDEC.

El calendario de pagos de ANSES se activará el próximo martes 9 de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ya oficializó las fechas correspondientes a su calendario de pagos de diciembre 2025. Este, como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios y se activará el próximo martes 9 , después del feriado del lunes 8.

Por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,34% , de acuerdo al dato de la inflación de octubre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

Además, la entidad entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario (SAC) , mejor conocido como aguinaldo , para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

A través de las resoluciones 359/2025 y 361/2025 , publicadas en el Boletín Oficial, las jubilaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,34% en diciembre 2025, correspondiente al dato de la inflación de octubre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 . El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.

Jubilación mínima: $410.879,59 ($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra)

($340.879,59 del valor actualizado + $70.000 del extra) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.703,67 ( $272.703,67 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $308.615,79 ( $238.615,70 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: pasará de $2.241.568,43 a $2.293.796,92

ANSES billetes.webp

El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH), por su parte, es de $122.827 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($98.261), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $398.852,75, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $61.251,51 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $199.433,02.

auh-infancias.jpg

Quiénes acceden al bono de $70.000

Desde el año pasado, ANSES entrega un bono de ingresos adicional cada mes. El objetivo de este refuerzo que se adjunta a ciertas de las prestaciones del organismo, como las pensiones y jubilaciones, es ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que sus beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

El proyecto de Presupuesto 2026, anunciado por el presidente Javier Milei, confirma su continuidad durante el próximo ciclo, aunque no contempla aumentos en su valor.

El requisito clave para acceder es contar con un haber mínimo, equivalente a $340.879,54. En estos casos, se cobra completo, es decir, $70.000. Quienes perciban montos superiores, pero menos de $410.879,54 recibirán uno proporcional hasta alcanzar esta suma.

Cuándo se paga el aguinaldo y cómo se calcula

El último mes de año incluirá el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este es un derecho adquirido que se entrega en dos cuotas al año (junio y diciembre) y su monto equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre correspondiente.

En este sentido, serían $170.439,79 para la mínima y $1.146.898,42 para la máxima.

Para su cobro no es necesario hacer trámites adicionales, ya que el pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada jubilado o pensionado.

Calendario de pagos de ANSES de diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo