Jubilaciones y pensiones de ANSES: en cuánto quedan los montos de diciembre con bono y aguinaldo

El organismo previsional informó los montos finales que cobraran este grupo de beneficiarios en el último mes del año.

ANSES: los montos finales de las jubilaciones y pensiones con aumento, bono y aguinaldo incluido. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de jubilaciones y pensiones para diciembre de 2025, que incluyen un aumento del 2,34% y el pago del aguinaldo. Este refuerzo busca compensar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula como el 50% del haber mensual más alto del último semestre. El pago se acredita de manera automática en la misma cuenta donde los beneficiarios cobran su prestación habitual, sin necesidad de trámites adicionales.

ANSES billetes.webp Monto de las jubilaciones y pensiones de ANSES Los montos base para diciembre de 2025 quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $340.879,59

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $272.624,77

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez : $238.615,71

Pensión Madre de 7 hijos: $340.879,59 Monto final de las jubilaciones y pensiones con bono y aguinaldo incluido Los beneficiarios que perciben haberes mínimos recibirán un bono de $70.000 y el aguinaldo, que eleva el monto total a los siguientes valores:

Jubilación mínima con bono y aguinaldo : $581.319,39

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono y aguinaldo : $479.055,51

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez con bono y aguinaldo : $427.923,57

Pensión Madre de 7 hijos con bono y aguinaldo: $581.319,39 Quienes superan el haber mínimo reciben un refuerzo proporcional para alcanzar el tope de $410.826,90. Las jubilaciones máximas quedan excluidas de este beneficio adicional.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 El pago del aguinaldo y el bono se acredita según el calendario habitual de ANSES, ordenado por la terminación del DNI del titular: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

