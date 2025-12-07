Cuándo se paga el aguinaldo de los jubilados de ANSES, según el número de DNI + Seguir en









El organismo previsional informó sobre los montos finales y las fechas de cobro de los haberes en el último mes del año.

ANSES informó las fechas de cobro de los haberes de jubilados y pensionados pára diciembre 2025. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los detalles del pago del aguinaldo para jubilados y pensionados en diciembre de 2025. El beneficio incluye el Sueldo Anual Complementario (SAC) y un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos. Estos refuerzos buscan compensar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los beneficiarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los haberes se ajustaron según el índice de inflación de octubre, que registró un aumento del 2,3%. El pago se acredita automáticamente en la misma cuenta donde los jubilados cobran su prestación habitual.

ANSES billetes.webp Monto de las jubilaciones de ANSES en diciembre 2025 Los montos actualizados para diciembre quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.826,90 (con bono: $410.826,90)

Jubilación máxima: $2.293.160,10 (con bono: $2.363.160,10)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77 (con bono: $342.624,77)

Pensión No Contributiva: $311.653,76 (con bono: $381.653,76) El bono de $70.000 se otorga a quienes perciben el haber mínimo. Quienes superen ese monto reciben un refuerzo proporcional para alcanzar el tope de $410.826,90. Las jubilaciones máximas quedan excluidas de este beneficio.

Cómo se calcula el aguinaldo El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual percibido en el semestre. Para diciembre de 2025, se tomó como referencia el monto actualizado con el ajuste del 2,3%.

El cálculo se realiza de manera automática y no requiere trámites adicionales. Este beneficio corresponde a: Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) Cuándo se cobra la jubilación de ANSES con aguinaldo incluido El aguinaldo se deposita en la misma cuenta bancaria donde los jubilados cobran su prestación mensual. El pago se acredita según el calendario habitual de ANSES, ordenado por la terminación del DNI del titular: Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Temas ANSES

Jubilados

aguinaldo