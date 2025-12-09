Los jubilados de ANSES empiezan a cobrar el aguinaldo: cuál es el monto final de sus haberes en diciembre 2025 + Seguir en









Muchos beneficiarios recibirán un ingreso superior este mes gracias al ajuste, el bono adicional y el pago correspondiente del SAC.

ANSES paga en diciembre dos montos extra, para mejorar el ingreso mensual.

Diciembre será un gran mes para quienes cobran jubilaciones, pensiones o asignaciones, ya que los haberes de ANSES llegan con aumento, bono extra y aguinaldo. Es un momento del año en el que los ingresos pueden aumentar considerablemente.

El organismo previsional dio a conocer la escala de pagos y los beneficios que se aplican este mes, con montos definidos para los distintos tipos de prestaciones.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las jubilaciones de ANSES en diciembre Con el ajuste de 2,34 %, los haberes básicos quedan establecidos así:

Jubilación mínima: $340.879,59

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,70 Pero con los beneficios adicionales, los montos quedan así:

Jubilación mínima: $581.319,39 ($340.879,59 + $70.000 del extra + $170.439,80 del aguinaldo)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51 ($272.703,67 + $70.000 del bono adicional + $136.351,84 del aguinaldo)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $427.923,56 ($238.615,70 + $70.000 del bono adicional + $119.307,85 aguinaldo) Cómo se cobra el bono de $70.000 Para jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen determinado umbral, se agrega un bono de $70.000. Con ese plus, quienes cobran el haber mínimo alcanzan un monto superior al básico.

Este bono se acredita junto a la jubilación de todos los meses, sin trámite extra y de forma automática. Es un refuerzo que busca apaciguar los efectos de la inflación y servir como ayuda extraordinaria para quienes lo necesitan. Cómo se calcula el aguinaldo El tan esperado aguinaldo equivale al 50 % del mejor haber mensual percibido durante el semestre. El pago se realiza de manera automática junto con la prestación mensual y el bono, cuando corresponde, por lo que los beneficiarios reciben todo en una sola liquidación. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en diciembre 2025 Los depósitos de haberes se realizan según terminación de DNI y tipo de prestación: Jubilaciones y pensiones hasta el haber mínimo: DNI 0: 9/12

DNI 1: 10/12

DNI 2 y 3: 11/12

DNI 4 y 5: 12/12

DNI 6 y 7: 15/12

DNI 8 y 9: 16/12 Jubilaciones y pensiones que superan el mínimo: DNI 0 y 1: 17/12

DNI 2 y 3: 18/12

DNI 4 y 5: 19/12

DNI 6 y 7: 22/12

DNI 8 y 9: 23/12

