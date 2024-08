Cómo impacta en la Argentina la crisis financiera global: la mirada de la city

Aversión al riesgo y "flight to quality": un fenómeno conocido

Lo cierto es que el informe sobre el empleo en Estados Unidos publicado el viernes 1 de agosto hizo caer las acciones y los rendimientos de los bonos en Wall Street dado que la tasa de desempleo subió en julio más de lo previsto, hasta el 4,3% y eso hizo temblar la economía dado que se trata del nivel más alto registrado en el país desde octubre de 2021. Eso disparó los alertas del índice Sahm, que es una especie de prestidigitador infalible de recesión en el país del norte desde la década de 1970.

Las bolsas asiáticas también marcaron una fuerte baja, arrastradas por Tokio, y el desencadenante fue la suba de tasas de interés anunciada por el Banco de Japón. Un combo que empezó a hacer caer los mercados en todo el mundo y el temor al riesgo se apoderó de los inversores, lo que hizo que los mercados se estrellaran contra el piso y se disparara el índice del miedo.

Bastante explica que "cuando todos los mercados caen se produce lo que se denomina 'flight to quality', que implica que los inversores buscan refugio en inversiones más seguras, saliendo de los emergentes y migrando hacia mercados centrales, en particular US treasury bills". Esto se está viendo en este momento reflejado en la bolsa argentina.

"El mal contexto global despertó un proceso de risk-off en los mercados internacionales. En un evento así, los activos de los países emergentes como Argentina, al ser los mayor riesgo, son los que más sufren", explica en igual sentido Juan Pedro Mazza, estratega de Cohen. Como consecuencia de este mal contexto, los bonos cayeron hasta un 10%; el S&P Merval perdió en la apertura un 4% hasta u$s1.037 y el dólar MEP subió 2% hasta $1.350, detalla (aunque luego hubo un leve recorte en todos los datos negativos).

Las commodities, otro frente complicado

Por su parte, el analista Mauro Cognetta, de Global Focus Investments, señala que, desde el viernes, se vio un impacto negativo en los activos locales que se profundiza este lunes. Menciona que "los bancos en el panel local son los más golpeados, seguidos por las energéticas" y agrega que este sector se ve muy impactado por la perspectiva para las commodities, principalmente del petróleo, que influye en el precio de estas acciones.

Señala que la expectativa es que el petróleo siga cayendo y que, a fin de año o comienzos de 2025, a valores bastante bajos, en torno a los u$s60. "Esto está pegando muy fuerte en la bolsa local este lunes también", además de la disparada general del índice del riesgo, que se disparó por la decisión de Japón sobre las tasas y el temor a una recesión global por los datos de la economía de Estados Unidos.

Para él, el detonante de este colapso fue, la semana pasada, cuando habló Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal (Fed) y "sus dichos no cayeron muy bien en los mercados", sumado a los datos de la economía estadounidense y el índice Sahm, el indicador de recesión en EEUU que disparó la alarma en el mundo.

Acciones y bonos locales: un contexto que pronuncia la tendencia local

Sin embargo, Bastante considera que aún es muy pronto para hablar de una crisis global. "Lo cierto es que, en líneas generales, los mercados globales se habían mostrado bastante sólidos desde hace tiempo, con crecimientos sostenidos en algunos casos, y simplemente por una cuestión cíclica en algún momento se produce una corrección", describe.

Y explica que, si bien tal vez los indicios de suba de tasas en Japón y baja en el indicador de empleo en Estados Unidos no ameritaban semejantes niveles de caídas, "lo que termina pasando es que el mercado se termina agarrando de esas señales" y se desata la el efecto dominó.

En ese contexto, Bastante afirma que, "a nivel local, los mercados que más riesgo presentan, son los más afectados", de ahí el fuerte impacto en Argentina, que es muy "risky", pero aclara, por otro lado que, en los últimos dos meses, el mercado nacional había recortado la suba, luego de un primer trimestre muy bueno en general, por lo tanto, apunta que "la caída actual en los mercados globales potencia las bajas en la plaza local". Hacia adelante, según su mirada, con los niveles de corrección que hubo a nivel local, "se presentan oportunidades"