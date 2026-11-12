¿Cómo invertir para la jubilación?: la fórmula 90/10 de Warren Buffett vuelve al centro del debate

La fórmula, conocida como la regla 90/10, fue planteada por Warren Buffett en su carta de 2013 a los accionistas de Berkshire Hathaway.

La fórmula, conocida como la regla 90/10, fue planteada por Warren Buffett en su carta de 2013 a los accionistas de Berkshire Hathaway.

Warren Buffett construyó una de las trayectorias más exitosas de Wall Street , pero su recomendación para quienes buscan invertir de cara a la jubilación es mucho más sencilla de lo que podría suponerse: una cartera que combina 90% en acciones y 10% en bonos del Tesoro de corto plazo.

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La fórmula, conocida como la regla 90/10 , fue planteada por Buffett en su carta de 2013 a los accionistas de Berkshire Hathaway. Allí recomendó destinar nueve décimas partes del patrimonio a un fondo indexado de bajo costo que replique al S&P 500 y el 10% restante a títulos públicos estadounidenses de vencimiento corto.

La lógica detrás de esta distribución es que los inversores particulares no necesitan seleccionar acciones individuales ni pagar comisiones elevadas a gestores profesionales para obtener resultados satisfactorios en el largo plazo.

Aunque la propuesta conserva atractivo por su simplicidad, los especialistas advierten que una exposición del 90% a la renta variable no es adecuada para todos los perfiles .

Ryan Dykmans , presidente y director de inversiones de Dunham & Associates Investment Counsel , considera que la recomendación puede funcionar especialmente bien para quienes tienen un horizonte de inversión prolongado y capacidad para tolerar períodos de fuertes caídas.

Sin embargo, advierte que el inversor promedio no necesariamente cuenta con el mismo horizonte temporal, liquidez o disciplina que Buffett supone para aplicar esta estrategia.

La fórmula, conocida como la regla 90/10, fue planteada por Warren Buffett en su carta de 2013 a los accionistas de Berkshire Hathaway. Carlo Allegri/REUTERS

"Para un inversor joven con décadas por delante y la capacidad de mantener sus inversiones, una asignación 90/10 podría maximizar las ganancias a largo plazo. Pero para alguien que se acerca a la jubilación, que obtiene ingresos de la cartera o que probablemente pierda el sueño y se vea obligado a cambiar de estrategia por motivos emocionales durante una caída importante, podría ser demasiado arriesgado", relató el ejecutivo.

La importancia de controlar las emociones al invertir

El principal problema es emocional. Cuando los mercados atraviesan una corrección pronunciada, una cartera con tanta exposición a acciones puede generar pérdidas difíciles de tolerar. Si el inversor decide vender por temor, corre el riesgo de cristalizar las pérdidas y abandonar la estrategia en el peor momento.

Dykmans también recuperó uno de los principios más conocidos de Buffett: “Hay que ser codicioso cuando los demás tienen miedo y tener miedo cuando los demás son codiciosos”.

Para el especialista, esa idea sigue vigente porque apunta a uno de los mayores obstáculos para obtener buenos resultados: las decisiones impulsivas frente a los movimientos del mercado.

Además, recomendó buscar un margen de seguridad y no confundir una suba de precios con una reducción del riesgo.