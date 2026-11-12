Los bonos en dólares retroceden luego de tres días de repunte y el riesgo país se mantiene arriba de 850 puntos + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos operan con bajas generalizadas de hasta el 0,6%, en una jornada de toma de ganancias después de tres ruedas consecutivas en terreno positivo.

Cómo operan los activos argentinos este jueves. Depositphotos

Los bonos soberanos argentinos en dólares operan a la baja este jueves 12 de noviembre, después de acumular tres jornadas consecutivas de subas, mientras que el riesgo país se mantiene por encima de los 800 puntos básicos. Los títulos registran retrocesos generalizados, en una rueda en la que los inversores vuelven a evaluar las perspectivas de la deuda argentina.

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Entre los Globales, el GD29 retrocede 0,22%, mientras que el GD30 pierde 0,16%. Por su parte, el GD35 cede 0,50% y el GD38 baja 0,44%. Las pérdidas se extienden a los bonos de mayor duración, con el GD41 retrocediendo 0,63% y el GD46 cayendo 0,57%.

De esta manera, los títulos soberanos interrumpen la racha positiva de las últimas tres ruedas que incluyen jornadas con feriado local, en un contexto en el que persisten las dudas sobre la capacidad de la Argentina para recuperar el acceso al financiamiento internacional para el próximo año. A pesar de la recuperación que habían mostrado los bonos durante las últimas jornadas, el riesgo país continúa por encima del umbral de los 800 puntos básicos a 852 puntos básicos, un nivel que refleja la prima de rendimiento que exigen los inversores para mantener exposición a la deuda soberana argentina.