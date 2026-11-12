Donald Trump propone a Tim Cook, exCEO de Apple, para reemplazar a Jensen Huang en Nvidia + Agregar ámbito en









Luego de la salida de Huang de Nvidia, donde estuvo más de tres decádas, el presidente estadounidense pidió elegir al exCEO de Apple, señalando que "¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!". Los detalles, en la nota.

Donald Trump: Pidió que Tim Cook reemplace a Jensen Huang en Nvidia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este jueves que el exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook, debería suceder a Jensen Huang al frente de Nvidia. Esto se enmarca en el gran escándalo que rodea a Huang, donde confluyó la infidelidad y un amorío con una presunta espía de origen chino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este jueves, el consejo de administración de Nvidia informó a través de un comunicado que Jensen Huang, que lideraba el grupo hace más de tres décadas, dejó sus cargos de presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro del directorio, con efecto inmediato.

NOW THAT Nvidia CEO JENSEN HUANG, who has done a fantastic job, has resigned, there is only one man to take his place - TIM COOK of Apple. A Legend replaces a Legend! President DONALD J. TRUMP( TS: Nov 12 2026, 10:29 AM ET ) https://t.co/85xaE7y1OH — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 12, 2026 "Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!", afirmó en su red social Truth Social el mandatario, que mantenía una estrecha relación con Huang.

Cabe subrayar que Huang se había convertido en un asesor informal cercano de Trump en materia de inteligencia artificial, e incluso viajó con el presidente estadounidense en el Air Force One a Pekín a principios de este año.

Vínculo Trump-Huang: El mandatario estadounidense mantenía relación con el ahora exCEO.