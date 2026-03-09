Conflicto en Medio Oriente: el aluminio toca máximos de cuatro años por temor a reducción de la oferta + Seguir en









El metal ligero puede seguir creciendo en caso de que no se enfríe la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Cotización del aluminio, hoy. Depositphotos

Los precios del aluminio alcanzaron su nivel más alto en cuatro años debido a la preocupación por la reducción de la oferta mundial. Esta tendencia, que contrarresta a la presión bajista sobre la demanda provocada por la fortaleza del dólar, se debe a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese sentido, la guerra entre Estados Unidos e Irán interrumpió el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Se trata de una vía navegable fundamental para el golfo Pérsico, que representa alrededor del 9% de la producción mundial de aluminio.

El metal ligero había registrado la semana pasada su mayor suba semanal desde enero de 2023 por la misma preocupación, pero en aquella ocasión se debió al cierre de la producción de la fundición qatarí Qatalum, y luego de que Aluminium Bahrain declarara fuerza mayor en los envíos.

"Una interrupción prolongada en el estrecho estrangularía simultáneamente las entradas de alúmina y las exportaciones de aluminio de las fundiciones de Oriente Medio. Eso reduciría significativamente el suministro mundial", escribió Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING. Según Manthey, la escalada del conflicto podría empujar al aluminio por encima de los u$s4.000 por tonelada.

Cotización del aluminio El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres alcanzaba su nivel más alto desde el 31 de marzo de 2022, con u$s3.544 por tonelada al inicio de la sesión. Subía un 0,75%, hasta los US$3.472 por tonelada. Actualmente cotiza a u$s3.383.

Entre otros metales, el cobre perdía un 0,83%, el níquel caía un 1,71%, el plomo bajaba un 1,08% y el estaño se desplomaba un 4,91%, mientras que el zinc avanzaba un 0,55%.