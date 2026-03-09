Bitcoin alcanzó las 20 millones de monedas emitidas, un 95% del total establecido por el protocolo + Seguir en









Se trata de un fenómeno único, ya que nuestra generación seguramente no presenciará la compra del último millón.

De qué se trata este dato récord dentro del sistema.

Bitcoin registró uno de los hitos más importantes de su historia: alcanzó la emisión de 20 millones de criptodivisas, poco menos del límite máximo permitido. En esa línea, del tope de 21 millones de monedas se encuentran en circulación más del 95%.

De esa forma, quedará solo 1 millón por emitirse, un proceso que continuará de forma gradual durante más de un siglo debido al mecanismo de reducción de recompensas conocido como halving. De esta forma, el protocolo establecido a través del sistema monetario creado en 2009 muestra una tendencia de previsibilidad.

Se trata de un fenómeno único para la red digital, ya que nuestra generación probablemente no vuelva a presenciar el paso hacia el siguiente millón de Bitcoins emitidos.

Bitcoin intenta esquivar los golpes de la coyuntura global Pasaron seis meses desde que Bitcoin tocó su máximo histórico en octubre. Desde ese momento, sufrió una caída cercana al 40%, principalmente debido a señales inestables por parte del sistema económico mundial, desde malos datos en EEUU hasta conflictos bélicos como el que atraviesa hoy Irán.

Actualmente, la principal criptodivisa crece hasta u$s69.061,35, y se acerca al nivel clave de u$s70.000 para su soporte.

"Bitcoin ha mostrado resiliencia en medio del actual escenario macroeconómico y geopolítico. Desde el inicio del conflicto que involucra a Irán, Israel y Estados Unidos, el activo acumula una subida de alrededor de 3,5%, cotizando cerca de los u$s68.000 y superando el desempeño de varios activos tradicionales. En el mismo período, el oro ha caído cerca de 5% y la plata retrocedió 12%, mientras que índices como el Nasdaq 100 y el S&P 500 registraron leves caídas, lo que indica que BTC ha logrado mantenerse relativamente más fuerte que otros mercados", destacó Carolina Gama, country manager de Bitget.

De qué se trata este dato récord dentro del sistema.

