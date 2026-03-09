La decepción de Donald Trump con la designación de Mojtaba Jameneí en Irán: "No estoy contento con él"

El presidente de EEUU dejó en claro su descontento por el nombramiento del hijo de Alí Jameneí como nuevo líder supremo iraní. Respecto a si será incluido en una lista de objetivos militares, prefirió evitar responder.

El presidente de EEUU, Donald Trump , manifestó este lunes su descontento con el nombramiento de Mojtaba Jameneí , hijo del fallecido ayatollah Alí Jameneí, como nuevo líder supremo iraní. “No estoy contento con él” , dijo, aunque evitó desvelar si pasará a ser marcado como objetivo militar.

Mojtaba Jameneí se dirigirá por primera vez al país como líder supremo de Irán tras su designación por la Asamblea de Expertos para suceder a su padre, muerto en una ofensiva coordinada entre Washington e Israel. Su llegada al poder ocurre en medio de protestas aisladas, apoyos internacionales y fuertes tensiones políticas internas.

La prensa iraní informó que Mojtaba, ofrecerá este lunes su primer discurso público como máxima autoridad política y religiosa del país. Su designación recibió el respaldo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y del gobierno de China. No así del líder republicano, quien no ocultó su disgusto.

Consultado por el New York Post sobre su opinión del nuevo líder iraní, Trump dijo no acompañar la decisión de la Asamblea de Expertos, dejando entrever que esperaba otro nombre en la línea sucesoria. Y ante la pregunta sobre si pasará a integrar la lista de objetivos a eliminar, prefirió no opinar. "No te lo voy a decir. No estoy contento con él", sentenció.

Respecto a los próximos pasos a dar en la ofensiva contra Teherán, el presidente estadounidense insistió en que no está "ni mucho menos cerca" de ordenar un despliegue por tierra. "No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Ni siquiera nos hemos acercado a ello" , indicó respecto a especulaciones de medios estadounidenses sobre una incursión en el terreno para controlar las instalaciones de enriquecimiento de uranio.

MOJTABA JAMENEÍ 2 (1) REUTERS

Tensiones dentro de la Asamblea de Expertos

A pesar de los apoyos oficiales, la elección de Mojtaba Jameneí generó controversias dentro del propio sistema político iraní. El ayatolá Mohsen Heidari afirmó a la televisión estatal que algunos miembros de la Asamblea de Expertos no fueron informados sobre la reunión en la que se votó la sucesión. Según explicó, varios clérigos no pudieron asistir a la sesión a pesar de encontrarse en la ciudad de Qom.

De acuerdo con sus declaraciones, más de dos tercios de los 88 miembros del organismo (el mínimo requerido para validar la votación) participaron en la reunión. Heidari sostuvo además que Mojtaba Jameneí obtuvo cerca del 85% de los votos emitidos.

Si esos números son correctos, al menos 59 miembros habrían estado presentes y alrededor de 50 habrían apoyado la designación del nuevo líder. El hecho de que algunos clérigos no participaran de la votación reflejaría las tensiones internas dentro de la Asamblea de Expertos y la oposición de ciertos sectores a una sucesión familiar.

mojtaba jamenei putin xi jinping

El apoyo de Rusia y de China a Mojtaba Jameneí

El presidente ruso, Vladímir Putin, envió un mensaje de felicitación en el que destacó la relación estratégica entre ambos países. "Confío en que continuará con honor la labor de su padre y unirá al pueblo iraní frente a las duras pruebas", señaló el mandatario ruso en un telegrama citado por la agencia RIA Novosti.

Putin agregó además que el nuevo líder deberá enfrentar un escenario complejo. "Ahora que Irán se enfrenta a una agresión armada, sus actividades en este alto cargo requerirán sin duda gran coraje y dedicación", afirmó.

El presidente ruso también remarcó la continuidad de la relación bilateral. "Por mi parte, reitero nuestro continuo apoyo a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes. Rusia ha sido y seguirá siendo un socio confiable de la República Islámica".

Desde China, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que la designación del nuevo líder es una cuestión interna iraní. "China se opone a la injerencia en los asuntos internos de otros países bajo cualquier pretexto, y la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán deben ser respetadas", declaró.