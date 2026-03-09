Plazo fijo en marzo 2026: cuánto gano a 30 días si deposito hoy $1.000.000

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más conocidas para quienes buscan guardar pesos en el banco y obtener un interés sin asumir demasiado riesgo . Aunque su atractivo cambia según el contexto económico, todavía forma parte de las decisiones habituales de muchos ahorristas.

En los últimos meses, las tasas que ofrecen los bancos en Argentina se movieron varias veces. Ese vaivén hace que quienes tienen dinero disponible se pregunten cuánto pueden ganar realmente con un depósito tradicional. La respuesta depende de la tasa vigente , del banco elegido y del plazo de la colocación.

Para tener una referencia concreta, muchos inversores miran simuladores bancarios o comparan rendimientos entre entidades. Con ese cálculo básico se puede estimar qué pasa si alguien decide depositar $1.000.000 durante 30 días , uno de los plazos más habituales dentro del sistema financiero.

El funcionamiento del plazo fijo tradicional es bastante directo. El cliente deposita una suma de dinero en el banco durante un período determinado, el mínimo suele ser de 30 días, y al finalizar recibe el capital inicial más los intereses generados .

Las entidades financieras informan sus rendimientos a través de la tasa nominal anual (TNA) . Ese porcentaje indica cuánto pagaría el banco si el dinero se mantuviera invertido durante un año completo. Para un plazo de 30 días, el interés se calcula de forma proporcional.

Tomando como referencia simulaciones realizadas por bancos del sistema financiero argentino, como el Banco Nación, una colocación con una TNA cercana al 100% anual permite estimar el resultado de manera aproximada. En ese escenario, si una persona decide colocar $1.000.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento mensual ronda los $82.000 de interés. Al finalizar el período, el cliente recibiría cerca de $1.082.000 en total, siempre que la tasa se mantenga en ese nivel durante la operación.

Otro aspecto a tener en cuenta es que cada entidad fija su propio rendimiento. Algunos bancos pagan un poco más para atraer depósitos, mientras que otros mantienen valores más moderados. Esa diferencia puede parecer mínima, aunque en montos altos unos puntos de tasa pueden significar varios miles de pesos extra.

Plazo Fijo Plata

Durante esos 30 días el dinero no se puede retirar, salvo que se cancele la operación antes de tiempo, algo que generalmente implica perder el interés pactado. Por esa razón, muchos especialistas recomiendan evaluar el plazo fijo dentro de una estrategia de ahorro más amplia. Algunos ahorristas lo combinan con cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión o instrumentos atados a la inflación.

El escenario económico argentino suele cambiar con rapidez, y eso también impacta en las tasas que ofrecen los bancos. Por ese motivo, el rendimiento calculado para hoy puede variar en pocas semanas. Aun así, el plazo fijo mantiene una característica que muchos valoran: la previsibilidad del resultado al momento de la colocación. Desde el primer día, el ahorrista sabe cuánto dinero recibirá cuando se cumpla el plazo acordado.