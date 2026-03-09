Alerta Wall Street: JP Morgan advierte por una corrección de hasta 10% en el S&P 500 por la guerra en Medio Oriente + Seguir en









El banco de inversión adoptó una postura bajista táctica ante el avance del conflicto bélico y el salto del petróleo por encima de los u$s100 el barril. Sería una de las mayores bajas de los últimos años.

De todas formas, JP Morgan dejó abierta la puerta a un escenario más favorable. Depositphotos

JP Morgan alertó que los inversores de Wall Street no están preparados para una corrección que podría hundir al S&P 500 hasta un 10% desde sus máximos, con el conflicto en Medio Oriente como principal detonante. En caso de que ocurra, sería la mayor caída del índice lider de EEUU desde 2022. .

Andrew Tyler, jefe de inteligencia global de mercados del banco, adoptó el lunes una postura "bajista táctica" sobre la renta variable estadounidense, en un contexto en que la escalada bélica no da señales de amainar y el crudo superó la barrera de los u$s100 por barril.

petroleo mercados precio 2 El barril volvió a niveles similares a los de los primeros meses de la guerra en Ucrania. Gemini IA Según Tyler, una corrección llevaría al índice de referencia a aproximadamente 6.270 puntos, lo que representaría una caída de cerca del 7% respecto del cierre del viernes. El ejecutivo advirtió que "ha habido una falta de reducción extrema de riesgo, con un posicionamiento actualmente neutral", lo que deja a los inversores expuestos ante una eventual baja.

Volatilidad en el petróleo El analista destacó que la semana pasada los operadores vendieron acciones energéticas en términos netos bajo la expectativa de una desescalada. Sin embargo, el escenario fue el opuesto: durante el fin de semana, varios Estados del Golfo recortaron producción, lo que disparó el precio del crudo y reavivó los temores a un shock de oferta sostenido y riesgos de estanflación.

De todas formas, Tyler dejó abierta la puerta a un escenario más favorable. "Una salida definitiva del conflicto pondrá fin a esta recomendación táctica, ya que los fundamentos macroeconómicos subyacentes siguen respaldando a los activos de riesgo", planteó el estratega.

En caso de que ocurra, la baja del S&P sería la más alta de los últimos años, superado por la de 2022, cuando el índice líder de EEUU retrocedió 19,95%, en el marco de la suba de tasas de la Reserva Federal y la invasión rusa a Ucrania.