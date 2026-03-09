¿Cómo serán los cortes de calle y Metrobús en la Ciudad por el Circuito Callejero del TC2000? + Seguir en









El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo. Anticipate a los cortes de tránsito que habrá.

El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires se llevará a cabo este fin de semana, 13, 14 y 15 de marzo, en el Circuito Callejero de la competencia de TC2000, una de las categorías más convocantes del automovilismo argentino, y desde el domingo hay cortes de calles y Metrobús en Villa Soldati.

En el sur porteño, el circuito callejero se extenderá por 2.509 metros a lo largo de las avenidas General Roca y Escalada y un sector del Parque de la Ciudad y contará con áreas de entretenimiento y gastronomía para que los vecinos puedan disfrutarlo al máximo y en familia, según un informe del Gobierno de la Ciudad.

Además, indicó que será un espectáculo histórico, ya que, se trata de un festival con autos que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 250 kilómetros por hora en la recta principal de 952 metros sobre la avenida Roca y ya se está trabajando en el montaje del circuito, por lo que habrá cortes y modificaciones en el tránsito a partir de mañana con el siguiente detalle:

Desde el domingo por la noche hasta el lunes 16 de marzo a las 23:30hs: Corte total de la avenida Coronel Roca entre la subida a la autopista Cámpora (a la altura de la proyección de la avenida Lacarra) y la calle no oficial ubicada 200 metros al sudoeste de la avenida Escalada.

Corte total de la bajada de la autopista Cámpora hacia la avenida Coronel Roca desde la provincia de Buenos Aires.

Corte total de la avenida Escalada entre el ingreso al Centro Comercial Parque Brown ubicado al sudeste de la avenida Fernández de la Cruz y la avenida Coronel Roca.

Corte total de las calles Pascual Pérez, Delfo Cabrera, Humberto Selvetti, Alberto Zorrilla, Jeanette Campbell, Francisco Camet, Alberto Demiddi y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente entre la avenida Escalada y 23 de Junio.

Corte total del bulevar Olímpico J. B. Zubiaur entre Delfo Cabrera y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.

Corte total de la calle 23 de Junio entre Pascual Pérez y Carlos E. Díaz Sáenz Valiente.

image Desde el domingo hasta el miércoles 18 de marzo a las 16hs: Corte total del Metrobús de la avenida Coronel Roca Cierre total del Metrobús de ambos sentidos de la avenida Coronel Roca, desde la subida a la autopista Cámpora (a la altura de la proyección de la avenida Lacarra), hasta la calle no oficial ubicada 200 metros al sudoeste de la avenida Escalada.

Viernes 13 de marzo desde las 6 hasta el domingo 15 de marzo a las 23hs: Corte total de la avenida Coronel Roca entre el retome al noreste de su intersección con la avenida Larrazábal y la bajada de la autopista Cámpora.

Corte total de la avenida Escalada entre la avenida Coronel Roca y la avenida 27 de Febrero. Líneas de colectivos: paradas provisorias Además, se instalarán paradas provisorias de colectivos de las líneas 47, 91 y 155 sobre la avenida Fernández de la Cruz, a metros del cruce con la avenida Escalada, ya que el tránsito por la avenida Coronel Roca, incluyendo al Metrobús, permanecerá interrumpido con motivo del fin de semana de competencia en el circuito callejero de Villa Soldati.