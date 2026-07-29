Corea del Sur activa medidas para el mercado búrsatil tras un nuevo derrumbe del índice Kospi

El gobierno surcoreano buscará limitar el acceso de los inversionistas minoristas a los fondos cotizados en bolsa (ETF), tras derrumbe del Kospi de 40% desde su máximo de junio. Los detalles, en la nota.

La bolsa surcoreana sufrió una fuerte ola de ventas por la volatilidad en acciones clave.

El gobierno de Corea del Sur prometió nuevas medidas para estabilizar el mercado bursátil y limitar el acceso de los inversionistas minoristas a los fondos cotizados en bolsa (ETF) , tras una reunión de emergencia esta noche del miércoles para analizar la situación de los mercados, posterior a un derrumbe en la bolsa que ha borrado miles de millones de dólares del valor de las carteras de los inversores. Hoy el índice Kospi se desplomó 6%.

Las medidas fueron anunciadas en un comunicado publicado a última hora de miércoles en el país surcoreano, tras la reunión encabezada por el ministro de Finanzas, Koo Yun Cheol, con las principales autoridades financieras del país.

El Ministerio de Finanzas señaló que “los participantes coincidieron en que la fuerte concentración de operaciones en productos apalancados sobre acciones individuales ha contribuido al aumento de la volatilidad del mercado y se comprometieron a responder con rapidez y decisión”.

De esta manera, el gobierno surcoreano planea limitar la participación de inversionistas minoristas en los ETF apalancados , entre otras medidas, fijando un límite a la exposición de estos productos como proporción del portafolio total de cada inversor y elevando los costos de transacción, añadió el ministerio, sin ofrecer detalles.

“ Las autoridades buscarán establecer una base legal que permita a los reguladores adoptar medidas de estabilización de emergencia , tomando como referencia precedentes internacionales como el régimen flexible de apalancamiento de Hong Kong”, señaló el ministerio, que agregó que Seúl mantendrá una “vigilancia permanente del mercado bajo el máximo nivel de alerta”.

Si bien las autoridades afirmaron que las medidas adicionales se aplicarán de inmediato, no brindaron detalles sobre el monto de los límites de inversión individuales ni sobre cuánto aumentarían los costos de transacción.

Mercado surcoreano

La bolsa de Corea del Sur, que hasta hace poco era el mercado con mejor desempeño del mundo gracias al optimismo por la inteligencia artificial y la demanda de chips, ha sufrido desde entonces una fuerte ola de ventas, debido a la volatilidad en acciones como Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc.S

La volatilidad en acciones como Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc.S, arrastran a la bolsa surcoreana.

Además, el Kospi se ha derrumbado alrededor de 40% desde su máximo de junio. La caída se profundizó el miércoles, cayendo 6% después de que SK Hynix reportara resultados inferiores a lo esperado, lo que activó un mecanismo de interrupción automática de las operaciones en todo el mercado por segundo día consecutivo.

Cabe precisar que las nuevas medidas se suman a las restricciones que ya entrarán en vigor el 31 de julio, entre ellas un aumento del depósito mínimo en efectivo exigido a los inversionistas que operen ETF apalancados sobre acciones individuales.

Más temprano, durante una serie de audiencias parlamentarias sobre el tema, legisladores surcoreanos sostuvieron que los ETF apalancados sobre acciones individuales han amplificado las oscilaciones del mercado, haciendo que las acciones surcoreanas sean mucho más volátiles que sus pares internacionales.

Durante las audiencias, el ministro de Finanzas, Koo, pidió disculpas y reconoció que las autoridades deberían haber evaluado estos productos con mayor detenimiento antes de autorizar su lanzamiento.

Medidas: Se limitará el acceso de inversores minoristas a fondos cotizados (ETF) apalancados.

Críticas de la oposición

Legisladores de la oposición cuestionaron por qué estos productos fueron aprobados con una rapidez inusual pese a las objeciones de gran parte de la industria de gestión de activos, y señalaron que las autoridades priorizaron el impulso a las cotizaciones bursátiles por encima de la estabilidad del mercado.

“El país se ha convertido en un casino”, expresó el legislador Lee Jongwook durante la audiencia. “Son productos que nunca debieron haber llegado al mercado. Considero que esto es un fracaso de política pública”, subrayó. Varios legisladores remarcaron que las autoridades no adoptaron las salvaguardias utilizadas en otros mercados.