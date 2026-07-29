Tecnópolis: un gigante del entretenimiento se suma a la puja por la concesión del predio + Agregar ámbito en









La licitación para administrar Tecnópolis durante 25 años ingresó en su etapa decisiva. Quiénes participan de la puja.

Se otorgará una conseción por 25 años para administrar Tecnópolis. Argentina.gob.ar

La carrera por quedarse con la concesión de Tecnópolis entró en su tramo decisivo y sumó un nuevo protagonista de peso internacional. La alianza liderada por Fénix Entertainment incorporó oficialmente a AEG Worldwide (Anschutz Entertainment Group), uno de los mayores operadores de espectáculos del mundo, y también a CMN (Cárdenas Marketing Network), fortaleciendo una propuesta que buscará competir por la explotación del predio de Villa Martelli durante los próximos 25 años.

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Con esta incorporación, la licitación convocada por el Estado nacional para otorgar el uso y explotación comercial del parque quedó polarizada entre dos grandes grupos con fuerte presencia en la industria global del entretenimiento. Por un lado, el consorcio integrado por Fénix Entertainment, AEG Worldwide y CMN, por el otro, la sociedad conformada por La Nación y Live Nation, otro de los gigantes internacionales del negocio de la música en vivo.

El proceso licitatorio, impulsado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), apunta a definir el futuro de uno de los predios más importantes del país para eventos masivos. La propuesta es convertir a Tecnópolis en un complejo multipropósito capaz de albergar recitales internacionales, festivales, congresos, exposiciones, eventos deportivos, ferias corporativas y producciones audiovisuales durante todo el año.

Dos consorcios internacionales compiten por el futuro de Tecnópolis La definición de la concesión enfrenta a dos alianzas con experiencia en el desarrollo y explotación de grandes recintos para espectáculos y eventos.La incorporación de AEG representa un respaldo de enorme magnitud para la iniciativa encabezada por Fénix. El grupo estadounidense administra algunos de los estadios, arenas y centros de entretenimiento más importantes, produce miles de conciertos anuales y posee franquicias deportivas de primer nivel, entre ellas Los Angeles Kings, de la NHL, y Los Angeles Galaxy, de la MLS. A través de su división AEG Presents también participa de la organización de giras internacionales de los principales artistas de la industria musical.

A esa estructura se incorporó además CMN (Cárdenas Marketing Network), empresa fundada por el empresario Henry Cárdenas y especializada en espectáculos en vivo y marketing multicultural para el mercado latino, con fuerte presencia en Estados Unidos y América Latina. La incorporación de ambos jugadores le otorga al proyecto un perfil marcadamente internacional y refuerza la capacidad operativa y comercial del consorcio para competir en la etapa final del concurso.

Del otro lado aparece la propuesta presentada por La Nación junto con Live Nation, considerado el mayor promotor de conciertos del mundo. La compañía estadounidense profundizó en los últimos años su presencia en Argentina mediante la adquisición del 51% del Movistar Arena y de una participación mayoritaria en Dale Play, la productora fundada por Federico Lauria, fortaleciendo así su estrategia de expansión en el mercado local. La competencia entre ambos grupos refleja el creciente atractivo que representa el predio de Villa Martelli para la industria del entretenimiento. Su ubicación estratégica dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires, la superficie disponible y la infraestructura existente lo convierten en uno de los espacios con mayor potencial para desarrollar eventos de gran escala. Una concesión por 25 años El proceso licitatorio fue autorizado a fines del año pasado, cuando la Agencia de Administración de Bienes del Estado aprobó el llamado a concurso mediante la Resolución 98/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida habilitó el otorgamiento del uso y explotación de un inmueble perteneciente al Estado nacional, actualmente bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación. De acuerdo con las condiciones del pliego, el contrato tendrá una duración de 300 meses, equivalentes a 25 años, con la posibilidad de una única prórroga de 12 meses. La concesión comprende un predio de aproximadamente 509.760 metros cuadrados ubicado en Villa Martelli. El objetivo principal será el desarrollo comercial del parque con eje en actividades recreativas, de entretenimiento y esparcimiento. Además, el pliego contempla la realización de propuestas deportivas no competitivas, actividades culturales, talleres, programas de integración comunitaria, juegos y otras iniciativas compatibles con ese destino. Con dos alianzas integradas por algunos de los principales jugadores de la industria mundial del entretenimiento, la definición de la concesión de Tecnópolis aparece como una de las licitaciones más relevantes para el negocio de los espectáculos en Argentina.

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