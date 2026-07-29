Javier Milei recibirá en Casa Rosada al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung + Agregar ámbito en









El encuentro entre el Presidente y el mandatario surcoreano se realizará este viernes en la sede del Gobierno y tendrá como eje el fortalecimiento de la relación bilateral y el repaso de la agenda común entre ambos países.

Javier Milei encabezará la reunieon en Casa Rosada. Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei recibirá este viernes en la Casa Rosada al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, con quien mantendrá una reunión bilateral para repasar la relación entre ambos países y los principales temas de la agenda común. El encuentro se desarrollará en la sede del Gobierno formará parte de la agenda internacional del mandatario argentino.

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La reunión entre ambos presidentes estará centrada en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales y en las oportunidades de cooperación entre la Argentina y Corea del Sur. El país asiático mantiene intereses en sectores estratégicos de la economía argentina y la relación incluye intercambios comerciales y posibilidades de inversión.

El encuentro se producirá en un contexto en el que el Gobierno de Milei busca profundizar sus relaciones con distintos socios internacionales y ampliar las oportunidades para la llegada de inversiones. La reunión con Lee Jae-Myung será una nueva instancia para avanzar en la agenda bilateral y reforzar los vínculos políticos y económicos entre ambos países

Javier Milei recibió el título de Doctor Honoris Causa de una universidad de Perú El presidente Javier Milei recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres, durante una ceremonia realizada en Lima, Perú. El reconocimiento fue entregado por las máximas autoridades de la institución académica en un acto que tuvo lugar en la Facultad de Derecho.

Javier Milei en Perú. Presidencia La distinción se produjo durante la visita del mandatario argentino a Perú, donde participó de las actividades oficiales por la asunción de Keiko Fujimori como presidenta. En el marco de su agenda en Lima, Milei también mantuvo una reunión bilateral con la flamante mandataria peruana, en un encuentro destinado a repasar la relación entre ambos países.

Durante su paso por la universidad, el Presidente ofreció un discurso ante las autoridades de la institución y volvió a defender su gestión y sus principales lineamientos políticos. La visita a Perú forma parte de la agenda internacional de Milei y de su estrategia de fortalecer los vínculos con gobiernos y sectores que comparten su orientación política y económica.