The Beatles anuncian una reedición de "Rubber Soul" que incluye un demo inédito de John Lennon

Las nuevas versiones del clásico álbum de 1965 saldrán a la venta el 2 de octubre a través de UMG y Apple Corps Ltd, y contarán con la mezcla del productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell.

The Beatles anunció una nueva reedición ampliada de su disco "Rubber Soul" que incluirá un demo inédito de John Lennon.

Las nuevas versiones del clásico álbum de 1965 saldrán a la venta el 2 de octubre a través de UMG y Apple Corps Ltd, y contarán con la mezcla del productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell.

Por primera vez en más de seis décadas, este disco emblemático se presentará con nuevas mezclas estéreo y Dolby Atmos, y vendrá en una caja recopilatoria junto con la mezcla mono original y la versión original del álbum estadounidense de Capitol.

Junto con la lista de canciones original, que incluye temas favoritos de los fans como "Norwegian Wood (This Bird Has Flown)", "Nowhere Man", "Michelle" e "In My Life" , también se incluirá el sencillo contemporáneo de doble cara A, "Day Tripper / We Can Work It Out", y una selección de grabaciones de sesiones y demos caseras inéditas.

Las variantes de la reedición incluyen la Edición Especial Estándar con 14 canciones, la Edición Especial Deluxe que tiene 30 pistas y la Edición Blu-ray que incluye 16 pistas y cuatro vídeos.

La versión más completa, sin embargo, es la Edición Especial Super Deluxe, que viene en una caja de 5 LP o de 4 CD e incluye 68 temas. Estos incluyen la nueva mezcla estéreo de "Rubber Soul", dos discos de sesiones y demos, la masterización mono original del álbum, la versión original de Capitol US y el sencillo de 7 pulgadas con la cara A.

En la sección de demos, hay una canción llamada "Little Girl", que fue escrita y grabada por Lennon y que ha permanecido inédita desde que se creó por primera vez.

Las ediciones Super Deluxe también incluyen un libro de tapa dura de 88 páginas con una introducción totalmente nueva escrita por Paul McCartney y un prólogo recopilado con las propias palabras de Lennon.

"Rubber Soul" se grabó a lo largo de cuatro semanas entre octubre y noviembre de 1965, poco después de que los Fab Four ofrecieran un concierto que batió récords ante más de 55.000 fans en el Shea Stadium de Nueva York.

Todos los nuevos formatos de la reedición incluyen la nueva mezcla estéreo del álbum, obtenida directamente de las cintas maestras originales de cuatro pistas. Se han realizado utilizando tecnología de desmezcla en WingNut Films Productions Ltd., la productora de Peter Jackson.