La edición 2025 del ranking de multimillonarios de Forbes volvió a marcar un récord histórico en la acumulación de riqueza a nivel global. En total, 3.028 personas integran la lista, 247 más que el año anterior, en un contexto económico atravesado por tensiones geopolíticas, crisis sectoriales y un crecimiento desigual entre regiones.
Cuáles son los países con más multimillonarios del mundo, según el nuevo ranking de Forbes
El ranking global de multimillonarios volvió a romper récords y dejó en evidencia cómo se distribuye la riqueza extrema a nivel mundial.
Según el relevamiento, la fortuna conjunta de los multimillonarios alcanza los u$s16,1 billones. El propio medio destacó que esa cifra supera el producto interno bruto de todos los países del mundo, con excepción de las dos mayores economías globales. El dato refuerza una tendencia sostenida: la riqueza extrema no solo crece, sino que se concentra en un número limitado de países.
En términos geográficos, el ranking muestra una distribución amplia, pero desigual. En total, 78 países y territorios cuentan al menos con un ciudadano multimillonario en la lista de 2025. Sin embargo, un grupo reducido de naciones concentra la mayor parte de las grandes fortunas, tanto por cantidad de magnates como por volumen de patrimonio.
Cuál es el país que concentra la mayor cantidad de multimillonarios
De acuerdo con Forbes, Estados Unidos se posiciona como el país con más multimillonarios del mundo. En esta edición, 902 ciudadanos estadounidenses figuran en el ranking, con un patrimonio neto combinado de u$s6,8 billones, la cifra más alta registrada hasta el momento para una sola nación.
Los otros países que concentran grandes fortunas
En el segundo lugar aparece China, con 450 multimillonarios y una riqueza conjunta de u$s1,7 billones. Aunque se mantiene como una de las principales potencias en generación de grandes fortunas, el país aún no recupera el récord alcanzado en 2023, afectado por la crisis inmobiliaria de los últimos años.
India ocupa la tercera posición con 205 multimillonarios y un patrimonio combinado cercano a los u$s941.000 millones. Alemania se ubica cuarta, con 171 multimillonarios y una fortuna total de u$s793.000 millones, registrando un crecimiento significativo respecto de 2024. También se destacan Rusia, Canadá, Italia, Hong Kong, Brasil y el Reino Unido, que refuerzan la presencia de Europa, Asia y América en el mapa global de la riqueza.
El top 10 de países con más multimillonarios en 2025
- Estados Unidos: 902 multimillonarios / US$6,8 billones
- China: 450 multimillonarios / u$s1,7 billones
- India: 205 multimillonarios / u$s941.000 millones
- Alemania: 171 multimillonarios / u$s793.000 millones
- Rusia: 140 multimillonarios / u$s580.000 millones
- Canadá: 76 multimillonarios / u$s359.000 millones
- Italia: 74 multimillonarios / u$s339.000 millones
- Hong Kong: 66 multimillonarios / u$s335.000 millones
- Brasil: 56 multimillonarios / u$s212.000 millones
- Reino Unido: 55 multimillonarios / u$s238.000 millones
Aunque la cantidad de multimillonarios crece y se diversifica en más países y territorios, el poder económico global sigue concentrado en un grupo reducido de naciones que lideran la creación y acumulación de riqueza.
