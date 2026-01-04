Cuáles son los países con más multimillonarios del mundo, según el nuevo ranking de Forbes + Seguir en









El ranking global de multimillonarios volvió a romper récords y dejó en evidencia cómo se distribuye la riqueza extrema a nivel mundial.

La lista anual de Forbes 2025 registró un récord histórico de 3.028 multimillonarios en todo el mundo.

La edición 2025 del ranking de multimillonarios de Forbes volvió a marcar un récord histórico en la acumulación de riqueza a nivel global. En total, 3.028 personas integran la lista, 247 más que el año anterior, en un contexto económico atravesado por tensiones geopolíticas, crisis sectoriales y un crecimiento desigual entre regiones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según el relevamiento, la fortuna conjunta de los multimillonarios alcanza los u$s16,1 billones. El propio medio destacó que esa cifra supera el producto interno bruto de todos los países del mundo, con excepción de las dos mayores economías globales. El dato refuerza una tendencia sostenida: la riqueza extrema no solo crece, sino que se concentra en un número limitado de países.

Habitos multimillonarios.jpg La riqueza total de los multimillonarios asciende a u$s16,1 billones, una cifra que supera el PBI de casi todos los países. En términos geográficos, el ranking muestra una distribución amplia, pero desigual. En total, 78 países y territorios cuentan al menos con un ciudadano multimillonario en la lista de 2025. Sin embargo, un grupo reducido de naciones concentra la mayor parte de las grandes fortunas, tanto por cantidad de magnates como por volumen de patrimonio.

Cuál es el país que concentra la mayor cantidad de multimillonarios De acuerdo con Forbes, Estados Unidos se posiciona como el país con más multimillonarios del mundo. En esta edición, 902 ciudadanos estadounidenses figuran en el ranking, con un patrimonio neto combinado de u$s6,8 billones, la cifra más alta registrada hasta el momento para una sola nación.

Las elecciones en Estados Unidos 2024.jpg Estados Unidos se consolida como uno de los principales polos de concentración de multimillonarios a nivel global. TV Pública Los otros países que concentran grandes fortunas En el segundo lugar aparece China, con 450 multimillonarios y una riqueza conjunta de u$s1,7 billones. Aunque se mantiene como una de las principales potencias en generación de grandes fortunas, el país aún no recupera el récord alcanzado en 2023, afectado por la crisis inmobiliaria de los últimos años.

India ocupa la tercera posición con 205 multimillonarios y un patrimonio combinado cercano a los u$s941.000 millones. Alemania se ubica cuarta, con 171 multimillonarios y una fortuna total de u$s793.000 millones, registrando un crecimiento significativo respecto de 2024. También se destacan Rusia, Canadá, Italia, Hong Kong, Brasil y el Reino Unido, que refuerzan la presencia de Europa, Asia y América en el mapa global de la riqueza. El top 10 de países con más multimillonarios en 2025 Estados Unidos: 902 multimillonarios / US$6,8 billones

902 multimillonarios / US$6,8 billones China: 450 multimillonarios / u$s1,7 billones

450 multimillonarios / u$s1,7 billones India: 205 multimillonarios / u$s941.000 millones

205 multimillonarios / u$s941.000 millones Alemania: 171 multimillonarios / u$s793.000 millones

171 multimillonarios / u$s793.000 millones Rusia: 140 multimillonarios / u$s580.000 millones

140 multimillonarios / u$s580.000 millones Canadá: 76 multimillonarios / u$s359.000 millones

76 multimillonarios / u$s359.000 millones Italia: 74 multimillonarios / u$s339.000 millones

74 multimillonarios / u$s339.000 millones Hong Kong: 66 multimillonarios / u$s335.000 millones

66 multimillonarios / u$s335.000 millones Brasil: 56 multimillonarios / u$s212.000 millones

56 multimillonarios / u$s212.000 millones Reino Unido: 55 multimillonarios / u$s238.000 millones Aunque la cantidad de multimillonarios crece y se diversifica en más países y territorios, el poder económico global sigue concentrado en un grupo reducido de naciones que lideran la creación y acumulación de riqueza.