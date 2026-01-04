Aseguran que Donald Trump trabajará con Delcy Rodríguez en la transición en Venezuela

Según fuentes de la Casa Blanca, consideran a la vicepresidenta venezolana como una interlocutora confiable para proteger intereses estratégicos y estabilizar la economía. “No es una solución definitiva, pero es alguien con quien podemos trabajar”, manifestaron altos funcionarios de la gestión de Trump.

Donald Trump tiene encaminada la transición con Rodríguez, quien fue nombrada como presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Venezuela.

La caída de Nicolás Maduro no fue solo el resultado de una decisión militar de Estados Unidos , sino también el desenlace de una negociación política previa que tuvo como figura central a Delcy Rodríguez , vicepresidenta del régimen y ahora aceptada por Washington como interlocutora válida para la transición en Venezuela.

El presidente Donald Trump apostó a un acuerdo pragmático: desplazar a Maduro, asegurar intereses estratégicos —especialmente energéticos— y sostener un gobierno con el que pudiera negociar. Según detalló The New York Times este domingo, Maduro rechazó a fines de diciembre un ultimátum del presidente de Estados Unidos para abandonar el poder y aceptar un exilio en Turquía. Ese gesto terminó de convencer a la Casa Blanca de avanzar con la opción militar, pero el reemplazo ya estaba definido: Rodríguez aparecía como una dirigente “más profesional”, capaz de garantizar estabilidad económica y resguardar futuras inversiones estadounidenses en el sector petrolero .

En el artículo "Cómo Trump eligió a un leal a Maduro como nuevo líder de Venezuela" , publicado por The New York Times con autoría de los periodistas Anatoli Kurmanaev, Tyler Pager, Simón Romeroy y Julie Turkewitz, se conoció que funcionarios del entorno de Trump destacaron su rol en la recuperación parcial de la producción de crudo y su capacidad para administrar la economía en medio de sanciones.

“No es una solución definitiva, pero es alguien con quien podemos trabajar” , admitió un alto funcionario estadounidense. El entendimiento incluyó, según las conversaciones preliminares, la continuidad de restricciones petroleras como herramienta de presión, pero también la posibilidad de flexibilizar permisos para empresas estadounidenses si el nuevo liderazgo coopera.

Rodríguez, de 56 años, llega al centro del poder con un perfil técnico y una red de vínculos con empresarios, diplomáticos e inversores extranjeros. Aunque nunca rompió públicamente con el aparato del madurismo/chavismo, su figura es vista por sectores económicos como un puente posible entre el viejo régimen y una normalización gradual . Su capacidad para sostener ese equilibrio, y para cumplir con las condiciones impuestas por Washington, definirá el futuro inmediato de Venezuela.

La decisión de Trump implicó además un fuerte desplazamiento político: Washington dejó de lado a María Corina Machado, ganadora de las elecciones presidenciales de 2024 y recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz. Pese a sus reiterados gestos de alineamiento con el expresidente estadounidense, Trump consideró que carecía del respaldo interno necesario y optó por una figura surgida del propio chavismo.

Estados Unidos dijo que está dispuesto a trabajar con el gobierno venezolano actual si toma las “decisiones adecuadas”

"Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman "las decisiones adecuadas", dijo el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, después de una operación estadounidense en la que capturó y sacó del país al presidente Nicolás Maduro.

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", dijo Rubio en el programa "Face the Nation" de CBS News. "Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión", añadió.

Quién es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que asumió el poder tras la captura de Maduro

A última hora del sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asuma la jefatura del Estado. En un comunicado oficial, la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, sostuvo que la Constitución establece que el vicepresidente debe reemplazar al presidente en casos de ausencia, como el que atraviesa el país tras la operación militar estadounidense.

Donald Trump afirmó que Delcy Rodríguez podría liderar una etapa de transición en Venezuela, aunque la vicepresidenta rechazó cualquier subordinación a Washington.

En ese texto, el tribunal calificó la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, como un “secuestro” y una “agresión extranjera”, y otorgó a Rodríguez la responsabilidad de liderar la “defensa de la soberanía” y de “preservar el orden constitucional”.

Delcy Rodríguez y su respuesta a Estados Unidos tras la detención de Maduro

Horas antes del fallo del TSJ, Rodríguez ya había tomado la palabra. En un mensaje televisado desde Caracas, condenó la acción de Estados Unidos y calificó la captura del presidente como un “secuestro ilegal e ilegítimo”.

“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró durante una alocución transmitida en cadena nacional de radio y televisión. “Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, afirmó.