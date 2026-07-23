Leonardo Astrada criticó a Juanfer Quintero por no presentarse a los entrenamientos de River: "Dejó de ser profesional" + Agregar ámbito en









El histórico entrenador del Millonario apuntó en contra de las actitudes del colombiano por no volver a la Argentina y quedarse en Estados Unidos atendiendo temas personales.

Leo Astrada arremetió contra Juan Fernando Quintero por no volver a los entrenamientos de River.

Leonardo Astrada habló este jueves sobre la falta de compromiso que tuvo Juan Fernando Quintero por no volver a los entrenamientos de River, luego de lo que fue su participación en el Mundial 2026 con Colombia: “Juanfer dejó de ser profesional. Se tendría que haber presentado. Le correspondía ir a entrenar con sus compañeros, después la salida la peleás dentro del club”, sentenció enojado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El colombiano disputó 117 minutos en 4 partidos con su selección nacional, que terminó quedando eliminada por penales ante Suiza en octavos de final. En vez de volver a la Argentina para entrenar con River se quedó en Miami para atender situaciones personales para luego viajar a Medellín a seguir con sus asuntos.

Quintero festejando su último gol con River. Antes esto, Astrada recalcó: “Hace 17 días que terminó el Mundial para él. Seamos serios. Otamendi y Montiel están llegando al país para ponerse a disposición y jugar el fin de semana”, explicó.

El equipo de Eduardo Coudet comenzará el Torneo Apertura con la baja de su capitán y número 10, por lo menos, en este arranque. A estas horas, todo apunta a que Quintero está buscando una salida de la institución y ya hay varios equipos de Estados Unidos y Brasil que posaron sus ojos en él.

Astrada en River. En defensa de Coudet, el ídolo de River comentó lo que debería hacer con el enganche: “Si el Chacho lo quiere, no lo quiere, si lo va a poner, no lo va a poner, ya es un tema de ellos, pero uno tiene que ser profesional. Juanfer habló con él antes de irse y había una fecha pactada, por eso dice, ‘viene el jueves’. Después lo llama al presidente por atrás, sin hablar con el técnico, y le pide una semana más por un tema personal. Que por ahí es familiar y le corresponde, en eso no me meto, pero llamalo al entrenador también”, concluyó.

Juanfer habló sobre su retorno a River Tras la dura eliminación frente a Aldosivi en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, el entrenador de River fue consultado sobre la situación de Quintero. El DT confirmó que el jugador debía reincorporarse a las prácticas en los próximos días, cumpliendo con lo que ya estaba acordado. Finalmente, el colombiano no lo hizo y pidió una semana más de licencia para arreglar asuntos personales. En medio de esta polémica, Juanfer habló al respecto: “El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya había hablado con el presidente otra. Yo con el entrenador no hablo desde que me fui", aseguró. Juanfer Quintero no continuaría en River. Por otro lado, volvió a arremeter ante Coudet por no ser un indiscutido dentro del plantel: “Si yo hubiera sido prioridad, al segundo día hubiera estado. Eso no tiene tanto misterio. Están instalando algo porque yo no he hablado con el entrenador tampoco. Todos saben que no tuve continuidad”. Por lo pronto, Quintero se perderá, como mínimo, los dos primeros partidos del Millonario en el Torneo Clausura 2026: el duelo de este sábado frente a Barracas Central y la visita del próximo miércoles a Gimnasia de La Plata.