Jubilaciones de ANSES en agosto: ¿cuánto cobro en mano tras el aumento del 1,89%?

El organismo informa el total de los haberes de acuerdo al incremento del valor final a recibir por parte de los beneficiarios según el INDEC.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) aplicará en agosto de 2026 un incremento del 1,89% sobre los haberes jubilatorios. La actualización tomará como referencia la inflación de junio informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El ajuste mensual modificará los valores de la jubilación mínima y máxima. Los importes definitivos deberán quedar establecidos mediante una resolución del organismo previsional.

Las estimaciones también contemplan el aporte obligatorio al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) . Ese descuento provoca que el monto depositado en la cuenta bancaria sea inferior al haber bruto publicado. El bono extraordinario de $70.000 continuará destinado a quienes cobran los ingresos más bajos. La falta de actualización de ese refuerzo reducirá el porcentaje real de aumento para los jubilados que perciben la mínima.

El haber mínimo pasará de $411.989 a un monto bruto estimado de $419.776 durante agosto. El aumento nominal será de $7.787 frente al valor de julio. La jubilación máxima subirá desde $2.772.298 hasta $2.824.695 brutos . El nuevo importe incorporará la movilidad del 1,89% antes de los descuentos previsionales correspondientes.

El bono no sufrirá retenciones y se sumará de forma completa al ingreso de los beneficiarios alcanzados . Los descuentos se aplicarán únicamente sobre el haber previsional. La ANSES también pagará un refuerzo proporcional a quienes perciban una jubilación superior a la mínima, pero menor a $489.776. Ese mecanismo permitirá que ningún ingreso contributivo alcanzado por la asistencia quede por debajo de ese piso antes de las deducciones.

Impacto del bono de $70.000 congelado: ¿por qué la suba real es menor para la mínima?

El ingreso total de un jubilado que cobra la mínima no aumentará el 1,89%, aunque el haber base sí reciba ese porcentaje. El bono permanece en $70.000 desde marzo de 2024 y no acompaña las actualizaciones mensuales. La combinación entre el haber actualizado y el refuerzo fijo dejará una mejora efectiva del 1,61% para ese grupo. La cifra será inferior al porcentaje aplicado sobre la prestación principal.

El Poder Ejecutivo dispone la continuidad del bono a través de un decreto mensual. Las declaraciones oficiales y la ley de presupuesto no anticipan una modificación de su valor. La Subsecretaría de Seguridad Social registra alrededor de 2,96 millones de personas dentro del segmento que percibe el ingreso mínimo. La mayoría de esos beneficiarios accedió a la jubilación mediante una moratoria previsional.

El desfasaje del refuerzo también incide sobre la evolución acumulada de los ingresos. Los haberes sin bono subieron un 18,3% durante el primer semestre, mientras que la inflación alcanzó el 16,8%. Los jubilados que reciben la mínima tuvieron una mejora menor por el congelamiento de la ayuda extraordinaria. El aumento acumulado para ese sector fue del 15,2% durante los primeros cinco meses del año.

Descuentos obligatorios: el aporte de PAMI y cómo afecta tu cobro neto

El aporte al PAMI reduce el monto final que cada jubilado recibe en su cuenta. La retención parte del 3% sobre el haber mínimo y aumenta de forma progresiva para las prestaciones más elevadas. El cálculo sobre la mínima arroja un descuento estimado de $12.593,28. El depósito final alcanzaría los $477.183, después de sumar el bono y restar el aporte sanitario.

Otros conceptos también pueden modificar la liquidación individual. Las cuotas correspondientes a una moratoria previsional reducen el monto depositado cuando el titular accedió al beneficio mediante ese sistema. La situación personal de cada jubilado determina el ingreso final. El recibo de haberes permitirá conocer el detalle de la movilidad, el aporte al PAMI, las cuotas pendientes y cualquier otra deducción aplicable.