Deuda: Economía vuelve a testear el apetito del mercado con bonos que vencen después de 2027

La Secretaría de Finanzas incluyó nuevamente opciones a 2028 y 2929 pero todavía no suma Bonar 29 en dólares, del cual quedan por colocar este año unos u$s800 millones.

Economía vuelve a incluir opciones más allá del 2027 en la próxima licitiación de deuda.

La Secretaría de Finanzas tomó nota de las preocupaciones del mercado en relación con una posible acumulación de vencimientos de deuda en el corto plazo y, en el primer llamado a licitación de octubre, tratará de volver a colocar bonos con un horizonte que va más allá de 2027 .

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El Tesoro enfrentará vencimientos por $4,85 billones este martes, un monto que es considerado bajo frente a los $8,65 billones de finales de septiembre. En el mercado consideran que el bajo monto debería facilitar un rollover elevado sin necesidad de otorgar demasiado premio.

31/8/28 (TMG28)

CER/TAMAR:

14/12/29 (TXMD9)

TAMAR/DL:

28/1/2028 (TMVE8)

El llamado no incluye a los Bonar 29, lo que indica que el Tesoro no está dispuesto a pagar las tasas de interés actuales de mercado, que estarían por encima de los dos dígitos.

En ese sentido, Daniel Chodos, jefe de Research y socio de la sociedad de bolsa Dhalmore Capital, comentó que “la principal novedad del menú es el regreso de la duración”.

“El Tesoro reabrirá el título TAMAR TMG28 y los duales TXMD9 y TMVE8, todos con vencimientos posteriores a las elecciones de 2027”, señaló.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 14 de octubre: Licitación LECAP:29/1/27 (S29E7) TAMAR:31/8/28 (TMG28) CER/TAMAR:14/12/29 (TXMD9) TAMAR/DL:28/1/2028 (TMVE8)Más información https://t.co/LftLKXhNLB https://t.co/FbuVp4k1is — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 9, 2026

Precisamente, esta semana, en una charla con inversores de la sociedad de bolsa Cohen Aliados Financiero, se había advertido sobre la tendencia de los últimos llamados a no incluir opciones de largo plazo, lo que generaba un riesgo de acumulación de vencimientos en pesos difícil de sortear cada tres meses.

“En las últimas licitaciones, el Tesoro había priorizado instrumentos cortos para evitar convalidar los elevados rendimientos de la parte larga de las curvas y no sumar oferta sobre los tramos más golpeados. Esta licitación marca un cambio frente a esa estrategia”, señaló Chodos.

El analista indicó que “en tasa fija, solo se reabre la LECAP S29E7. Su vencimiento es apenas 15 días posterior al del BONCAP T15E7 ofrecido a finales de septiembre, por lo que el Tesoro mantiene una duración similar a la licitación anterior en ese tramo”.

“La S29E7 luce levemente cara frente al T15E7. Esto podría permitirle al Tesoro captar el rollover de ese tramo a un costo relativamente bajo”, explicó.

También sostuvo que “a diferencia de las últimas licitaciones, no se ofrecen LELINK porque en esta oportunidad no vence ningún instrumento dólar-linked”. De hecho, el próximo vencimiento de LELINK será el de la D30O6, a finales de octubre.

“Tampoco se reabre el Bonar AO29. Del monto autorizado todavía restan emitir alrededor de u$s774 millones sobre un total previsto de u$s2.000 millones”, advirtió.

Por su lado, Mariano Ortiz Villafañe, chief economist de Aldazabal y Cía., destacó que “luego de cuatro licitaciones consecutivas sin ofrecer títulos con vencimientos post-elecciones, la compresión de rendimientos de los últimos días permite volver a ofrecer duales 2028 y 2029”.

“En cambio, por cuarta subasta consecutiva sigue sin reabrirse el Bonar en dólares AO29, que actualmente rinde 12%”, indicó el analista.