El BCRA acumuló compras por más de u$s200 millones en la semana y consolidó el mejor inicio de mes desde julio

La autoridad monetaria compró u$s69 millones y elevó a u$s340 millones el saldo positivo de octubre, mientras las reservas subieron u$s380 millones y quedaron cerca de los u$s50.000 millones. El mayorista cerró la semana con una baja de $3, en un mercado sin tensiones y con buen volumen de operaciones.

El BCRA cerró la semana con compras por más de u$s200 millones, reservas en alza y un dólar mayorista sin tensiones.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central volvieron a subir este viernes 9 de octubre y quedaron cerca de recuperar la zona de los u$s50.000 millones, en una semana marcada por una mejora en el ritmo de compras oficiales . Así, el stock avanzó u$s380 millones y cerró en u$s49.701 millones, su nivel más alto desde fines de septiembre.

En el mercado de cambios, el BCRA compró u$s69 millones y llevó a u$s340 millones el saldo positivo acumulado en octubre. A su vez, la autoridad monetaria cerró la semana con compras por u$s212 millones , lo que consolidó el mejor arranque de mes desde julio y permitió extender a diez ruedas consecutivas la racha de intervenciones con saldo comprador.

De esta manera, el promedio diario de compras de octubre subió a u$s49 millones, más del doble de los u$s22 millones registrados en septiembre y por encima de los u$s38 millones de agosto. Sin embargo, todavía se mantiene por debajo de los meses de mayor absorción de divisas del año, como julio, cuando el promedio fue de u$s103 millones, junio, con u$s68 millones, y mayo, con u$s137 millones.

La mejora también se observó en la participación del Central dentro del mercado. En la rueda se operaron u$s655,5 millones en el segmento de contado y la compra oficial representó cerca del 11% del volumen negociado . Así, el BCRA logró sostener un nivel de intervención más alto sin generar presión alcista relevante sobre el tipo de cambio mayorista.

La dinámica de la semana dejó una señal favorable para la estrategia oficial, porque el BCRA compró dólares, las reservas subieron y el tipo de cambio mayorista terminó con una baja acumulada. Esa combinación mostró que la oferta de divisas siguió siendo suficiente para absorber una demanda privada que, aunque se recuperó en algunos tramos, no logró revertir la calma del mercado.

En este contexto, el Gobierno busca sostener esa mejora durante el último trimestre. Según estimaciones oficiales, todavía quedarían alrededor de u$s4.600 millones por liquidar en los próximos meses, con aportes esperados del agro, la cosecha de trigo, la energía, la minería y los flujos vinculados a inversiones y financiamiento sectorial. Ese ingreso de dólares es central para acercar las compras anuales del BCRA a la zona de los u$s20.000 millones.

En paralelo, la suba de las reservas también tuvo un aporte de valuación. En este sentido, el oro avanzó 0,10% y tuvo un impacto positivo estimado en u$s120 millones sobre el stock. Además, el yuan se apreció 0,15% frente al dólar y la libra subió 0,07%, mientras que el dólar global avanzó 0,10%, el euro retrocedió 0,10% y el yen se depreció 0,24%.

El desempeño del oro, sin embargo, llega en medio de una discusión más amplia sobre la administración de ese activo dentro de las reservas. La Auditoría General de la Nación concluyó que el BCRA perdió u$s1.023 millones durante 2025 por operaciones de derivados liquidables en dólares respaldadas con oro. Además, el organismo confirmó que el Central ya recibió el informe sobre los envíos de oro al exterior para presentar su descargo.

El mayorista cerró la semana con baja

En el segmento mayorista, el dólar anotó la primera suba de la semana y cerró en $1.508 para la compra y $1.517 para la venta, $1,50 por encima del cierre anterior. La rueda tuvo buen volumen de negocios y mostró una leve recuperación de la demanda, que permitió acotar la caída acumulada de los días previos.

Los máximos se registraron poco después del inicio, cuando la cotización llegó a $1.518, $2,50 por encima del cierre previo. Durante buena parte de la jornada, la demanda por cobertura y por pagos al exterior sostuvo los precios cerca del rango inicial. Luego, en la última hora, la oferta volvió a recomponerse y generó una corrección descendente hasta mínimos puntuales de $1.514.

Aun con la suba diaria, el balance semanal siguió siendo de estabilidad. En la semana, el mayorista bajó $3, algo menos que los $5,50 de caída registrados en la semana anterior. Además, en las últimas dos semanas acumuló un retroceso de $8,50 y quedó cerca de absorber la suba registrada durante la penúltima semana de septiembre.

El mercado local también logró mantenerse relativamente al margen de la volatilidad externa. En un escenario sin tensiones visibles, el tipo de cambio evolucionó con un recorrido moderado y se mantuvo a 22,30% del techo de la banda, ubicado en $1.879,97. La brecha entre el blue y el mayorista quedó en 1,52%, mientras que el canje se ubicó en 4,78%.

Futuros, financieros y tasas

Entre los dólares financieros, el MEP se mantuvo estable en $1.538,84, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,20% hasta $1.612,39. A su vez, el dólar blue no tuvo cambios y cerró en $1.540. En conjunto, las cotizaciones alternativas siguieron mostrando movimientos acotados, en línea con la menor tensión del mercado oficial.

En futuros, la curva cerró casi sin cambios, con una variación promedio positiva de apenas 0,04%. Octubre no tuvo variación, noviembre subió 0,03% y diciembre se mantuvo estable, mientras que los contratos de 2027 operaron con leves avances. Con esos precios, la tasa implícita de octubre quedó en 1,58% mensual, equivalente a 18,90% anualizado, y la de noviembre se ubicó en 1,70% mensual, o 20,36% anualizado.

En el mercado de dinero, las tasas volvieron a subir. Así, la TAMAR avanzó de 24% a 24,13%, mientras que la BADLAR pasó de 21,44% a 22,38%. Así, la semana cerró con una combinación que el Gobierno buscaba consolidar después de septiembre: mayor ritmo de compras, reservas en recuperación, tipo de cambio mayorista estable y una oferta de divisas que permitió sostener la acumulación sin sobresaltos cambiarios.