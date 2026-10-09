Inversión inesperada: el mejor jugador de la NBA se convirtió en accionista del Atlético Madrid

Se trata de Shai Gilgeous-Alexander, quien ganó los dos últimos premios MVP de la temporada en la máxima categoría del básquet estadounidense y decidió invertir en el colchonero.

Luego de varios meses de negociaciones, el Atlético Madrid oficializó este jueves que Shai Gilgeous-Alexander es nuevo accionista del club. El ganador del Jugador Más Valioso en estos dos últimos años de la NBA y campeón con Oklahoma Thunder en 2025 , formalizó su entrada en una sociedad que fomentará el vínculo entre los deportes.

A pesar de que el club emitió un comunicado informando lo sucedido, todavía no dejaron trascender los montos oficiales ni qué porcentaje de la sociedad se quedará el jugador canadiense. De todos modos, presentaron la inversión como una apuesta por su proyección a largo plazo y con crecimiento internacional .

Aún así, en el mensaje difundido por el Atleti, Gilgeous-Alexander se expresó: “ Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid . Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro ”, aseguró.

Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid y se incorpora como inversor de nuestro club "Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", ha declarado el ganador de dos premios MVP consecutivos y campeón de la NBA. https://t.co/D8LOoYyxjv

Además, la sociedad entre ambos también se vio impulsada por una afinidad un tanto desconocida por la mayoría de los amantes del fútbol. En la previa de un duelo en la última temporada de la NBA, el basquetbolista de 28 años se lució en los pasillos del vestuario con un conjunto entero del Atlético Madrid . Coincidencia o no, meses después se convertiría en accionista de la institución.

Si bien “Shai” comenzó a ser una de las caras de la liga estadounidense de baloncesto hace un par de años, ya es etiquetado como uno de los jugadores que no saldrán del top 3 para ser MVP durante varios años . Ante esta situación, su club, el Oklahoma Thunder, decidió blindar su contrato por cuatro temporadas en las que cobrará u$s285 millones , unos u$s71 millones en cada calendario que pase .

Los jugadores de la NBA que ya invirtieron en el fútbol

A pesar de que la noticia de que Gilgeous-Alexander cae como un bombazo de último momento, por la conexión entre los deportes, la realidad es que varios colegas se le adelantaron y comenzaron este camino de la inversión unos años antes que el canadiense.

Uno de los primeros en iniciarse en este mundo fue Steve Nash, uno de los mejores bases de la historia de la liga. En 2008 se convirtió en copropietario del Vancouver Whitecaps FC y tres años después ingresó a la MLS. Además, en 2016 se expandió y se transformó en accionista del RCD Mallorca de la mano de Robert Sarver y Andy Kohlberg.

Lebron James con la camiseta del Liverpool.

Uno de los casos más conocidos es el de Lebron James, uno de los mejores jugadores de la historia del deporte, quien se adentró en el negocio en 2010, cuando Fenway Sports Group asumió la propiedad del Liverpool e hizo un acuerdo de marketing con el basquetbolista. A pesar de que tuvo una participación del 2% en los Reds durante varios años, en 2021 cambió su participación accionaria para tener el 1% del conglomerado anteriormente mencionado.

Por último, el jugador que también se hizo viral en los últimos años por decidir meterse en el mundo del fútbol fue Kevin Durant, cuando en 2024 adquirió una participación minoritaria en el París Saint-Germain a través de Arctos Sports Partners, con el objetivo principal de expandir la marca del PSG en Estados Unidos.