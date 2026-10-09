Cristiano Ronaldo volvió al gol y está cada vez más cerca de los 1.000 tantos

El delantero portugués, que protagonizó un escándalo con su selección en la semana, volvió a jugar con el Al-Nassr y está a 20 goles de llegar al objetivo.

Después de la polémica contra su técnico en Portugal , Cristiano Ronaldo volvió a jugar este viernes por la tarde con el Al-Nassr y se encargó de adelantarlo en el marcador frente al Al Diriyah , por la octava fecha del torneo árabe .

A los 28 minutos del primer tiempo el “Bicho” capturó el rebote del arquero rival y, con el arco vacío, puso el primer gol de la goleada por 3 a 0 del conjunto amarillo. Además, de esta manera metió su tanto número 980 y está cada vez más cerca de llegar a su objetivo personal antes de retirarse: los 1.000 .

Si bien este gol ayudó al equipo a encarar una victoria que les permitió colocarse en la cima de la liga, junto con el Al-Qadisiya del argentino Mateo Retegui, también le sirvió a Cristiano en lo personal debido a que no lograba anotar desde hacía 30 días , en el triunfo frente al Abha el pasado 9 de septiembre.

Por otro lado, a los pocos días de esa última anotación tuvo que viajar hacia la concentración de Portugal, en la que fue citado por el técnico Jorge Jesus para disputar los primeros partidos después de la eliminación del Mundial 2026.

En estas cuatro fechas que jugaron los Lusos, el capitán iba a disputar solamente dos partidos : el primero ante Gales y el último frente a Noruega. De todos modos, su entrenador habló con él y le aseguró que entraría unos minutos en el duelo contra Dinamarca. Al principio no hubo ningún conflicto con eso, hasta que Jesus le faltó a su palabra .

Cristiano Ronaldo con su Selección. @Portugal

El técnico lo mandó a calentar a Ronaldo para que ingrese unos 30 minutos, pero terminó inclinándose para que ingrese otro jugador y el número 7 se quedó en el banco. Con el enojo a flor de piel, el jugador del Al-Nassr se retiró del campo de juego sin saludar a sus compañeros ni a los hinchas.

Días después, abandonó la concentración de la selección de manera inesperada y posteriormente informó el por qué lo hizo: “El seleccionador faltó a su palabra conmigo”, confesó en primera instancia. Según la carta que subió a sus redes sociales, entre ambos pactaron que Jorge Jesus pediría disculpas en la conferencia de prensa y terminó diciendo todo lo contrario: “Hay jugadores con estatus, pero las reglas son iguales para todos”, aseguró el alineador.

Cristiano Ronaldo con Lamine Yamal, luego de quedar eliminado del Mundial 2026.

“La conferencia fue lo que todos conocen: la actitud no tuvo nada que ver con nuestra reunión. Escuché expresiones y una agresividad que considero que no merecía, una postura de ‘aquí mando yo’ que nunca me había mostrado, ni de cerca, en privado el día anterior”, reveló “CR7” en el comunicado.

Además, también decidió ofrecerle las disculpas pertinentes a sus compañeros y a los hinchas por abandonar abruptamente la concentración y arruinarles el plan de verlo en vivo jugando al fútbol.

La sanción que podría recibir Cristiano Ronaldo por abandonar la Selección de Portugal

A pesar de pedirle perdón a todos los involucrados, excepto a Jorge Jesus, Cristiano será sometido a un análisis por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), que determinará si el futbolista dejó el grupo sin autorización y si su conducta fue voluntaria. En caso de confirmarlo, podría recibir una sanción de entre uno a seis meses sin jugar para su país, y hasta una multa de 1.020 euros, según sus normativas.

Cristiano, en un momento de incertidumbre.

En caso de cumplir la pena mínima, tan solo se perdería los dos últimos partidos de la fase de grupo de la Nations League, en donde ya están clasificados a cuartos de final. Aunque si es sancionado con la máxima, se perdería dicha instancia y sentenciaría su continuidad con la rojiverde.

La realidad es que todavía no hay una resolución final y Ronaldo ya tiene la mente puesta en la próxima jornada de la liga árabe, cuando el próximo lunes sean locales frente al FK Neftchi Fergana de Uzbekistán por la segunda fecha de la Fase Liga de la Champions Asiática.