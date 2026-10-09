La economía bonaerense entró en recesión técnica en el tercer trimestre, según indicador con IA del Banco Provincia

La actividad de la provincia de Buenos Aires cayó 1,6% en el tercer trimestre y acumuló dos trimestres consecutivos en baja, según PulsoPBA. Por el peso de la economía bonaerense, el dato funciona como una señal de alerta para la dinámica nacional.

A nivel sectorial, la industria manufacturera fue uno de los principales factores detrás del deterioro de septiembre, con una baja interanual de 2,1%.

La actividad económica de la provincia de Buenos Aires cayó 1,6% en el tercer trimestre de 2026 frente al período anterior, según el indicador PulsoPBA, elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos de Banco Provincia . El dato encendió una señal de alerta: al sumarse al retroceso de 0,4% registrado en el segundo trimestre , la economía bonaerense acumuló dos trimestres consecutivos de baja e ingresó en recesión técnica .

El indicador mostró que en septiembre la actividad provincial retrocedió 1,2% respecto de agosto y 0,9% en la comparación interanual . Con ese resultado, el nivel de actividad acumuló entre enero y septiembre una contracción promedio de 0,3% frente al mismo período de 2025 y quedó 2,1% por debajo del registro de diciembre pasado .

La lectura es relevante no sólo por el peso específico de la provincia de Buenos Aires dentro de la economía argentina, sino también porque su estructura productiva permite identificar tendencias que suelen dialogar con la dinámica nacional. En ese sentido, PulsoPBA funciona como un complemento del EMAE que publica el INDEC , ya que aporta una señal de alta frecuencia sobre la evolución de la principal economía provincial del país.

A nivel sectorial, la industria manufacturera fue uno de los principales factores detrás del deterioro de septiembre, con una baja interanual de 2,1% . También incidieron negativamente el comercio , que retrocedió 3,5% , y el sector de transporte y comunicaciones , con una merma de 2,3% .

La mayor contracción relativa se observó en intermediación financiera , que cayó 8,3% interanual y acumuló tres meses consecutivos en terreno negativo . El dato refleja el impacto de un escenario de menor dinamismo económico, tasas todavía elevadas y mayor cautela en las decisiones de consumo, crédito e inversión.

En contraste, el sector agropecuario volvió a operar como sostén de la actividad provincial, con una expansión de 3,5% interanual. También mostraron avances la pesca, con una suba de 19,7%, y la explotación de minas y canteras, que creció 12,4% frente a septiembre de 2025.

Una señal para mirar la economía nacional

Si bien PulsoPBA mide específicamente la actividad de la provincia de Buenos Aires, el dato puede ser leído como una señal relevante para el escenario nacional. La provincia concentra una porción significativa de la producción industrial, el comercio, los servicios y el empleo formal del país, por lo que sus movimientos suelen anticipar o acompañar tendencias más amplias.

El ingreso en recesión técnica de la economía bonaerense se produce en un contexto en el que distintos indicadores privados y oficiales vienen mostrando una actividad con comportamiento irregular: rebotes puntuales, caídas mensuales y una tendencia general de estancamiento. Por eso, el dato provincial agrega presión sobre la discusión respecto de la fortaleza de la recuperación económica.

Qué es PulsoPBA

PulsoPBA es una herramienta desarrollada por Banco Provincia en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Computación de la UBA, con apoyo del Ministerio de Economía bonaerense y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Su objetivo es monitorear la evolución de la actividad económica de la provincia con una frecuencia mayor a la de los indicadores tradicionales.

El índice se construye a partir de modelos de inteligencia artificial entrenados para replicar el comportamiento del Estimador Mensual de Actividad de la Provincia de Buenos Aires (EMA-PBA). Para eso, utiliza unas 1.200 variables de frecuencia diaria generadas por la entidad.

Según Banco Provincia, esta metodología permite anticipar la dinámica de la economía bonaerense y estimar meses para los cuales todavía no existe información oficial disponible. En esta edición, PulsoPBA proyectó la evolución de la actividad para agosto y septiembre de 2026, complementando los datos publicados por los organismos estadísticos.