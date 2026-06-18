Deuda: Luis Caputo canjeó letras atadas al dólar, pero apenas pudo reducir el 20% de los vencimientos de fin de mes

El Gobierno adjudicó el equivalente a u$s2.879 millones en un canje de deuda dólar linked, pero la operación tuvo una adhesión parcial. Pese al objetivo de aliviar los fuertes compromisos de junio, cerca del 80% de los vencimientos de fin de mes permanecen sin cambios.

El Ministerio de Economía anunció este jueves el resultado de una operación de canje de letras y bonos atados al dólar oficial, en la que se logró una aceptación del 57,8% . El resultado fue positivo, aunque el 80% de los vencimientos de fin de mes se mantienen vigentes . Solo se logró postergar alrededor del 20% .

"La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de u$s2.879 millones , habiendo recibido ofertas por un total de u$s3.456 millones . Esto significa una aceptación del 57,77% sobre el total de valor nominal en circulación ", informó el Palacio de Hacienda.

Según estimaciones de mercado, tras esta operación los vencimientos que quedan para el segundo llamado a licitación del mes habrían bajado desde unos $20 billones a aproximadamente $16 billones . Junio es el mes con mayores compromisos de deuda para el Gobierno de aquí a fin de año.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase , había propuesto canjear el bono ajustable por el dólar oficial ( TZV26 ), que vence el 30 de junio , por la LELINK D31L6 o por el bono TZVD8 , también atados al dólar. La mayor demanda se concentró en la letra que vence en julio. En el bono con vencimiento en 2028 se adjudicaron apenas u$s318 millones .

Ministerio Economía MECON Mariano Fuchila



La intención del equipo de Finanzas era despejar una parte significativa de los abultados vencimientos de fin de mes, que intentarán ser renovados en la segunda licitación de junio. Por eso, en el mercado se especula con que para el segundo llamado del mes el Tesoro podría verse obligado a ofrecer bonos y letras de corto plazo para mejorar el nivel de rollover, e incluso otorgar algún "premio" en tasa que incentive la demanda.

El Ministerio de Economía había anunciado el miércoles un importante canje de bonos con el Banco Central (BCRA) por unos $47 billones de valor nominal, con el objetivo de despejar el horizonte para la segunda licitación de deuda del mes, en un contexto de abultados vencimientos.

El intercambio de títulos se llevó a cabo el 16 de junio. Se trató de bonos ajustables por inflación, títulos capitalizables y bonos duales con vencimiento a fin de mes, que fueron reemplazados por otros instrumentos capitalizables con vencimiento en enero y mayo de 2027. Con esta operación, además de "limpiar" vencimientos para concentrarse en los títulos en manos de privados, Economía evita que los intereses de los bonos indexados por inflación impacten sobre el resultado financiero de junio.